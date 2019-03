“Requisitos fastidian a inversionistas”

La presencia de más inversionistas chinos en el país se ha frenado un poco en los últimos años debido a la tramitología y a los cambios en las reglas de juego. El presidente de la colonia china en Colombia, Kenny Tsui, quien se siente “medio colombiano”, señaló que en el país se exigen demasiados requisitos para los inversionistas extranjeros, no solo a los provenientes de China. Sostiene que le fastidia que mucha gente por ignorancia los trate de contrabandistas cuando en realidad son empresarios que operan legalmente y que en las principales ciudades generan empleo a los colombianos. Asimismo destaca el aporte de la colonia china a programas de responsabilidad social como el respaldo a las víctimas de Mocoa, los regales de navidad que cada año reparten en poblaciones pequeñas y la labor social que hacen con la Policía Nacional.

EL NUEVO SIGLO: ¿A qué sectores es donde más han llegado los inversionistas chinos?

KENNY TSUI: Los inversionistas chinos que han llegado se han concentrado en sectores diversificados, importaciones de cacharrerías, juguetes, electrodomésticos, productos electrónicos, textiles, calzados etc., también hay muchos industriales que han montado fabricas las cuales han generado mucho empleo en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla etc. Cada empresa podría estar generando entre 300 a 700 puestos de trabajo, además en todo el país hay más de mil restaurantes chinos, esto también ayuda mucho en generar empleo. Para motivar a que lleguen más inversionistas chinos a este país, nuestro proceso es vender muy bien la imagen positiva de Colombia a pesar de los problemas que tiene el país.

ENS: ¿Cuáles son los problemas para no agilizar más la inversión?

KT: Uno de los problemas es que aquí hay mucha tramitología en las instituciones. Sacar cualquier permiso es complicado y demorado lo mismo que para adquirir licencias. En comparación con los otros países de la región en nuestras instituciones existen más burocracias. Es bueno que las instituciones exijan los documentos necesarios por el bien de la nación y el pueblo, pero demasiados requisitos fastidian a los inversionistas y simultáneamente generan oportunidades para la corrupción. Otro problema es la violencia y la inseguridad, lo cual no puede ofrecer una tranquilidad psicológica a los empresarios e indudablemente desmotiva a cualquiera y de allí surge una pregunta ¿Por qué escojo a Colombia, si hay mejores alternativas en la región?

ENS: ¿Pero últimamente están llegando más empresarios al sector automotriz?

KT: Ese es un elemento positivo que está creciendo lentamente, pero falta tener la participación del fabricante chino. La cuestión no es solo de importar vehículos con los concesionarios, pero se requieren más incentivos de parte del Gobierno para que los grandes inversionistas de automotores chinos lleguen al país para montar sus ensambladoras, con el fin de poder generar más empleo y estimular la economía.

ENS: ¿Qué siente cuando alguna gente tilda a los chinos de contrabandistas?

KT: Me siento muy molesto porque de 25 mil chinos de los que estamos en el país, los que se han involucrado en posibles casos de contrabando están por debajo de 0,2%. No me gusta opinar de eso porque está ligado a las agencias de aduanas torcidas y la corrupción de las autoridades colombianas porque, ¿cómo se convence por favor un importador chino que ni español habla, cómo es posible contrabandear un contenedor desde China a su bodega en Bogotá? Por eso se requieren más controles a las agencias de aduanas torcidas y a los funcionarios corruptos, muchos de los casos los importadores chinos son víctima de la corrupción.

ENS: ¿Cómo se ha desarrollado la colonia china en los últimos años?

KT: En los últimos años ha crecido un poco más que antes. Debido a la caída de la economía europea se vinieron muchos comerciantes chinos de esa región a Colombia. Claro que ellos no solo miran a Colombia sino también a otros países de América Latina como Ecuador, Perú, Brasil, México y Chile. A Colombia en los últimos años han llegado un poco más de 500 comerciantes chinos desde Europa.

ENS: ¿Qué es lo que les llama la atención de Colombia?

KT: Lo que atrae a los inversionistas en negocios de importaciones es que Colombia tiene casi 50 millones de habitantes, es considerado un mercado grande en América Latina, y la competencia con los productos nacionales no es tan dura porque competitivamente hay algunas industrias que están atrasadas. Pero hay ventajas geográficas que es un factor importante para los industriales chinos que piensan en la exportación de sus productos porque tiene dos océanos. Otro elemento que nos llama la atención es que la mayoría de los trabajadores colombianos son muy buenos, aunque el régimen laboral es un poco complicado, y quienes se quedan a vivir y realizar sus negocios en Bogotá les gusta la ciudad por el clima.

ENS: ¿Qué es lo que despierta la atención a los chinos de la gente colombiana?

KT: La gente colombiana es muy amable y alegre, por lo general tratan bien a los extranjeros, normalmente no hay discriminación racial como en otros países, eso me parece muy bien porque los colombianos también emigran mucho hacia el extranjero. Pero naturalmente no queremos que nos discriminen.

ENS: ¿Qué programas de responsabilidad social hace la comunidad china en Colombia?

KT: Ese es un tema que me gustaría que se conociera. Son muchos los actos sociales que hacemos apoyando a la comunidad colombiana o entidades del Gobierno. Desde hace más de 18 años la colonia china, la cual tengo el honor de presidir, hemos estado participando en diferentes maneras en la filantropía colombiana, lo hacemos seguidamente con mucho amor y cariño.

Por ejemplo hace dos años hicimos una recolecta entre la comunidad china para Mocoa donde aportamos más de $200 y pico de millones. La recolecta la hicimos puerta a puerta y llamada por llamada, mis compatriotas contribuyen con gentileza. Además todos los diciembres nos vamos para diferentes municipios pequeños a repartir regalos a los niños, en los últimos años lo hemos hecho en Tibacuy, Granada y Soacha de Cundinamarca. Asimismo hacemos donaciones frecuentes a las diferentes entidades filantrópicas y entidades de Gobierno. Solo con las obras sociales de la Policía Nacional hemos donado sumas muy significativas en los últimos años, tenemos gran sentido de pertenencia con Colombia. Los chinos no solo llegan a hacer negocios sino a la vez a contribuir con los colombianos para construir una sociedad cada vez más bella y competitiva.