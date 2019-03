Caucanos plantean salidas frente a crisis

Problema de tierras, cultivos ilícitos y falta de inversión del Estado son algunos de los lastres descritos por gente de esta región

__________________

Cultivos ilícitos

El exsenador José Darío Salazar indicó que “creo que hay varias cosas que el departamento del Cauca necesita. Lo primero es acabar con la siembra de coca porque es el segundo, tercer, departamento productor en el país. Eso ha generado un clima de violencia y de conflicto”.

Añadió que una salida podría ser que “el Estado tiene que hacer una labor integral de combatir los grupos narcotraficantes, erradicar esa coca, sea por aspersión o sea por erradicación manual y sustituir esos cultivos por unos productos que le permitan al campesino y a quienes se dedican a la siembra de la coca, en los cabildos indígenas también hay coca, dignificar su vida”.

Agregó el exparlamentario conservador que debe ser una acción integral en el sector agrícola que también contemple la comercialización de esa producción. Asimismo consideró que ha sido equivocada la estrategia que se ha utilizado de “entregar plata para comprar tierras, para despojar a unos y darle tierras a otros sin ningunas herramientas de desarrollo, de progreso”.

Salazar dijo que el departamento del Cauca, tanto en la zona andina como en la costa del Pacífico “está lleno de droga. Mientras que este problema no se erradique no vamos a encontrar paz porque habrá un conflicto permanente”.

Dijo que una muestra de ello es que la semana pasada un policía fue asesinado y otros uniformados fueron heridos durante la minga indígena. “Lo que quiere decir o están infiltrados o están manipulados o están manejados por fuerzas subversivas, que no quieren el progreso del Cauca sino la manipulación del campesinado y de los indígenas para poder ellos reinar a través del narcotráfico”.

Falta inversión social

El exsenador indígena Marco Aníbal Avirama indicó que “no es un problema nuevo y desde hace muchos años pudo haberse resuelto, pero no ha habido el interés ni la voluntad política por parte del Gobierno porque en manos de ellos está resolver esta situación”.

Avirama consideró que se ha “venido engañando a la comunidad firmando una serie de acuerdos, más de 1.500, pero no se les ha dado cumplimiento. Algunos se iniciaron para resolverlos, pero finalmente se quedaron en el camino. Entonces la comunidad indígena no es la única que está viviendo estos problemas: el de salud es un problema general que lo viven los indígenas y los campesinos, los sectores más pobres de la ciudad, por ejemplo las comunas más humildes. El problema de vivienda”.

El excongresista dijo que lo que se ve es que el suroccidente del país está en el abandono por parte del Gobierno central. “Ahí está el Chocó, por ejemplo, y estas comunidades no han recibido el apoyo, no hay presencia, no hay inversión por parte de las instituciones. Creo que hay mucha más dedicación a hacer inversión en la carrera armamentista que en unos problemas sociales, que es mucho más fácil resolverlos, y evitar estos problemas y procesos de violencia que se generan desde la región”.

El senador Avirama indicó que “la solución está en manos” del Gobierno nacional y que “la salida es hacer presencia institucional en las regiones y cumplir con los proyectos y con los acuerdos que se han firmado”, dado que precisamente el mayor reclamo es el incumplimiento del Estado.

Problema diagnosticado

El exministro y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, recordó “que durante más de seis meses se reunieron todos los sectores sociales, gobiernos, alcaldes, empresarios, organizaciones indígenas, todos los sectores, y elaboraron un documento que se llama ‘El pacto por el Cauca’, que es la respuesta que da toda la sociedad caucana, eso además fue avalado por todos los partidos, y se le dijo al Gobierno (Duque), ‘usted que está hablando de pactos, incluya este pacto en el Plan Nacional de Desarrollo’. Se hizo una cumbre por el Cauca, a la que fueron varios ministros, recibieron el documento y nunca respondieron ni tampoco lo incluyeron”.

González Posso explicó que dicho documento “por un lado propone sacar el Cauca del penúltimo lugar de pobreza del país, colocarlo por encima de la media nacional en los indicadores de desarrollo sostenible en este cuatrienio”. Además los planes de sustitución de cultivos, el cumplimiento del plan que por decreto el Gobierno firma con los indígenas cada cuatro años y “medidas de seguridad especialmente en toda esta situación de atentados y amenazas”.

Además está incluido en ese documento que las fuerzas vivas del Cauca entregaron a este Gobierno una estrategia de conectividad “con la terminación de vías muy importantes hacia los cuatro costados. Particularmente carreteras que están a punto de dañarse, pero que son fundamentales hacia el Huila, hacia Pasto”, entre otras. Y un concepto ambiental de protección del gran complejo del Macizo Colombiano.

Varias aristas

El representante a la Cámara por el Cauca, Carlos Julio Bonilla Soto, indicó “que es un departamento con unos niveles de inequidad, de pobreza grandes. Subdesarrollo en la gran mayoría de sus regiones y con unas condiciones de presencia histórica de actores al margen de la ley ligados a minería ilegal, a narcotráfico, a microtráfico”.

Agregó que el proceso de paz generó unos años de relativa tranquilidad, “pero que posterior a esto lo que eran los corredores de esas ilegalidades fueron copados, en algunos casos por personas que no se reinsertaron o grupos, en otros por delincuencia común. Y eso sigue siendo un detonante para el departamento”.

Bonilla dijo que el Cauca ha avanzado en algunos temas, pero el problema de los cultivos ilícitos “es contundente, el tema de la deuda histórica por los más de mil acuerdos pactados con las organizaciones sociales en las diferentes marchas es un agravante”.

El Parlamentario liberal acotó también que el departamento en su diversidad étnica “ha tenido algunas diferencias momentáneas que se agudizan en momentos como el que estamos viviendo”.

Añadió que independientemente de la coyuntura por la minga indígena, “hay unas acciones que están ligadas a la política nacional que ojalá podamos encontrar más mecanismos de sustitución que de erradicación y que se puedan construir desde allá, porque si no, va a haber un enfrentamiento social que sin duda puede ser parte del reflejo de lo que se está presentando hoy”.