Cambiadores de pañales en baños de hombres, proyecto de Lara

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son las bases del proyecto que establece instalar cambiadores de pañales en los baños de hombres y en los familiares de establecimientos abiertos al público?

RODRIGO LARA: Las bases de este proyecto son principalmente la equidad de género. A muchos padres nos ha pasado que cuando queremos cambiar a nuestros hijos nos encontramos con que en los baños de hombres no hay cambiadores y que es un atarea que casi siempre le toca a la mujer.

Para los padres cabezas de hogar, solteros o separados también se ha vuelto muy difícil por no encontrar en dónde cambiar sus hijos cuando salen. Por consiguiente, hemos presentado este proyecto de ley donde buscamos primero, hacer obligatoria la instalación de cambiadores de pañales en los baños de hombres en establecimientos superiores a 300 metros cuadrados, también esta norma hace obligatoria a los baños familiares en los establecimientos superiores a 300 metros cuadrados.

Con esto queremos básicamente enviar un mensaje de equidad. La tarea de cambiarlos les corresponde tanto a la mamá como al papá.

ENS: ¿Cómo surge esta iniciativa?

RL: Surge básicamente de la realidad. Soy padre de dos niños y muchas, veces como muchos que hemos tenido niños pequeños, nos ha pasado que no encontramos en dónde cambiar a nuestros hijos y me pareció muy injusto por ejemplo, que en el embarazo de mi esposa siempre le tocara a ella cambiar a la niña mayor, subirla a los cambiadores en el baño de mujeres y yo no tuviera la oportunidad de ayudarle porque en los baños de hombres no hay manera de hacerlo.

ENS: ¿La iniciativa estaría acompañada de algún tipo de instrucciones en estos establecimientos en donde se ubiquen los cambiadores para aquellos hombres que tienen dudas sobre cómo hacerlo?

RL: Eso genera una mayor toma de conciencia, las tareas domésticas: ayudar en el hogar y ayudar en la crianza y en el cuidado de los niños no hace a los hombres menos hombres, por el contrario, reafirman en ellos su carácter de masculinidad y exalta el cariño y la compasión que se debe tener de la mujer y los niños.

ENS: De ser aprobado el proyecto, ¿cuál sería la invitación a los hombres para que asuman este rol?

RL: Que asuman sus responsabilidades plenamente. Traer a un niño al mundo, exige de nosotros un deber de cuidado muy grande, no basta con simplemente proveer los ingresos del hogar, también implica el mayor cuidado con los niños y contribuir en las tareas del cuidado de todos los días, entre los cuales está el cambio de los pañales. Yo creo que es injusto recargar toda esta tarea en la mujer.

ENS: ¿Qué entidad sería la encargada de reglamentar la medida?

RL: Nosotros queremos que sea una norma de autorregulación, pero también queremos que las curadurías urbanas encargadas de entregar las licencias de construcción supervisen básicamente esta norma y la hagan exigible.

ENS: ¿Cuándo inicia el trámite en el Legislativo?

RL: Espero que podamos darle debate a este proyecto en cuestión de un mes.