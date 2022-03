No afloja consumo de hogares en el comienzo del año

Las compras de los colombianos han mantenido la economía a flote y, al igual que al final del año pasado, siguen marcando la ruta de crecimiento. De acuerdo con las cifras oficiales y privadas, hasta febrero el consumo ha aumentado 14%, en comparación con el mismo periodo de hace un año, cuando el país se estaba recuperando de los cierres ocasionados por el covid-19, y apenas comenzaba a salir del tercer pico de contagios.

Según los resultados, el rubro del consumo de bienes crecía 13% mientras el de servicios caía cerca 15%.

De acuerdo con un informe del Bancolombia, el consumo privado creció 40% nominal hasta el 12 de enero, según una estimación realizada con las cifras de compras de sus tarjetahabientes.

Asimismo, en el último reporte de la entidad bancaria, durante 2021 las cifras oficiales indican que el consumo llegó a $662,2 billones, registrando un crecimiento del 9% con respecto a 2019. Es decir, que el año pasado las compras de los colombianos lograron superar lo que se obtuvo en el año prepandemia.

Además, frente al año inmediatamente anterior, el ascenso fue de un 14% en el primer mes del año. Las categorías con el mejor desempeño en el 2021 fueron prendas de vestir y calzado, con un crecimiento anual cercano al 49% y una variación bienal del 18%. En segundo lugar, están restaurantes y hoteles, con un crecimiento del 45% en comparación con 2020 y del 15% frente a 2019.

De acuerdo con el informe de Bancolombia, estas cifras van en orden con la tasa de crecimiento de la economía para el año pasado, dando muestra de una recuperación, más allá del rebote. Sin embargo, se debe tener en cuenta que es necesario sumar las presiones inflacionarias de todo 2021.

Clave para el país

Según Camilo Herrera, director de la firma Raddar CKG, el gasto fue el que “salvó” la economía nacional durante 2021.

Herrera dice que el consumo de hogares fue el 98% del crecimiento del PIB. “Claro, esto no fue homogéneo, no benefició a todos por igual, porque hay que recordar que en Colombia cerca del 50% de la población es de ingresos bajos y abarcan cerca del 25% del total del valor del gasto total de los hogares y, por eso, la fiesta del consumo que algunos viven, no la sienten otros”, señala.

Sin embargo, que la mitad de la población esté gastando e invirtiendo en muchos bienes y servicios, genera ventas, producción y, por ende, empleo, que sin duda es una de las cosas que se necesita en este país.

“Con esto quiero dejar claro que el consumo de los hogares salvó la economía colombiana en 2021 (y en otros años)”, complementó.

Así también lo indica Bancolombia, que explica que el gasto de los hogares ha sido uno de los principales dinamizadores del proceso de recuperación económica.

Para poner en contexto las cifras, tal como se mencionó, durante 2021 el primer lugar en el consumo en las diferentes categorías le corresponde a prendas de vestir y calzado, con un crecimiento anual cercano al 49% y una variación bienal del 18%.

En un segundo orden se encuentra el componente del gasto relacionado con restaurantes y hoteles, con un crecimiento del 45% en comparación con 2021 y del 15% frente a 2019.

Por rubros

De otra parte, y según un informe de BBVA, en febrero de 2021 al mismo tiempo que los casos diarios de covid-19 se desaceleraban en el país, lo hacía el gasto, en rubros tan importantes como droguerías, además que el gasto en restaurantes mantuvo la tendencia alcista y recuperó más de 30 puntos porcentuales frente a su mínimo reciente en enero de 2021. En ese momento el gasto en vestuario casi se ubicó en niveles similares a los registrados un año atrás.

Además, las compras online crecieron cerca del 20% en términos anuales y el consumo se aceleró en febrero en todas las ciudades con excepción de Barranquilla, posiblemente por la no realización del Carnaval, el cual sí se llevará a cabo este año, y en Bucaramanga.

El consumo repuntó en Bogotá en lo corrido de febrero, pero solo en Pereira se ubica por encima del nivel registrado en el mismo periodo hace dos años. En Bogotá, el consumo en febrero de 2021 se recuperó más de 19 puntos frente a enero.

Comida, vestuario y accesorios

Asimismo, las compras de prendas de vestir y accesorios presentaron una recuperación acelerada y homogénea entre las regiones, a partir del segundo semestre de 2021. Vale la pena mencionar la existencia de un fuerte componente estacional durante las temporadas de fin de año, impulsado, en parte, por los días sin IVA y demás días de descuentos.

Para el caso de la comida, las ciudades con el mejor desempeño fueron Ibagué, Cúcuta y Pereira, con índices de consumo por encima de los 150 puntos en enero de 2022, 50 puntos por encima de enero de 2020.

Las compras de prendas de vestir han presentado un proceso de recuperación importante durante 2021. Esta categoría fue una de las beneficiadas durante las jornadas del día sin IVA; no obstante, viene presentando grandes desafíos como, por ejemplo, la disponibilidad de inventarios y los incrementos en la TRM.

En la categoría de comida, la población menor de 30 años es el grupo poblacional con un mayor crecimiento en los niveles de consumo, tomando como referencia el escenario prepandemia.

Asimismo, las personas que no tienen hijos son las que tienen los niveles de consumo más altos con respecto a la situación anterior a la pandemia.

Por el contrario, las compras de las personas con un mayor número de hijos presentan niveles de consumo similares con respecto a la base de partida que, en este caso, es enero de 2021.

A partir de junio del año pasado, el nivel de compras de las mujeres se sitúa por encima de los registros para el caso de los hombres; sin embargo, es necesario aclarar que la participación sobre el total de las compras normalmente es de 46% mujeres y 54% o más para el caso de los hombres.

Cambios con la pandemia

La pandemia ha traído algunos cambios en el consumo. Por ejemplo, la participación de los menores de 30 años se ha incrementado de manera importante, registrando los niveles de consumo más altos en las compras de vestuario y accesorios frente al escenario prepandemia.

En segundo lugar, se encuentra la población entre 31 y 50 años, la cual, en términos generales, se caracteriza por tener los niveles de ingreso promedio más altos. De acuerdo con el criterio del estado civil, los solteros y las personas que viven en unión libre son las que presentan una mayor recuperación en los niveles de consumo frente al escenario prepandemia.

Alta dependencia

Para María Claudia Lacouture, presidenta de AmChan, la economía sigue con alta dependencia de consumo interno, por lo que hay que moderar inflación y reducir desempleo.

“Los resultados del Índice de Seguimiento de la Economía reflejan que entramos en un momento de crecimientos más moderados, si tenemos en cuenta que se venía de un semestre con crecimientos de cerca del 10%. Se sigue viendo una alta dependencia al consumo interno por lo que es indispensable para continuar con ritmos de crecimiento seguir trabajando para bajar los índices de inflación y desempleo”, expresó Lacouture.

Añadió que “el reto para el resto del año es que, junto con las medidas antiinflacionarias desde el Gobierno y el Banco de la República, la economía mantenga su ritmo, contribuyendo a la generación de empleo y de cara a lograr que la recuperación pospandemia sea sostenible”.

El turismo refleja su importancia en la reactivación de la economía colombiana. Comercio, transporte, almacenamiento y alojamiento y servicios de comida; industrias manufactureras; y actividades artísticas y de entretenimiento fueron los principales impulsores del crecimiento del 7,8% del Índice de Seguimiento de la Economía que entregó el DANE.