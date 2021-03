¿Se podrá garantizar credibilidad en la Prueba Saber?

Hoy se presenta la primera prueba estandarizada del país, la prueba Saber, donde los estudiantes de calendario B, los de programas de validación y varios adultos que la requieren la harán para recibir el certificado de bachiller.

El año pasado quedó un manto de duda sobre la seguridad de la prueba, porque por primera vez en décadas cinco estudiantes afirmaron obtener una puntuación perfecta en la prueba, un hecho que no tenía antecedentes recientes y sobre todo en un número tan alto. Lo preocupante es que esos estudiantes presentaron la prueba de forma virtual, por la situación de la pandemia del covid que obligó a aplazar las pruebas. Aunque algunos estudiantes la hicieron de modo presencial, la mayoría de los evaluados lo hicieron desde sus casas y el Icfes (Instituto Nacional de Pruebas) no pudo garantizar la seguridad de la prueba. A eso se sumaron otros factores como una prueba más corta y menos preguntas.

Pero quizá el asunto más preocupante es que la mayoría de los estudiantes con resultado perfecto o casi perfecto, no estudiaron en 2020, su último año de secundaria, el más relevante en varios colegios para preparar la prueba se hizo de forma remota, en los colegios públicos no hubo clases, si quiera remotas, la educación se limitó a unas guías para responder. Los centros que preparan a los estudiantes para la prueba, operaron a media marcha sin poder ofrecer cursos, talleres y los pocos que lo hicieron, fueron a distancia.

La crisis ha llevado a cientos de profesores que laboran en el sector a perder sus puestos de trabajo y sus ingresos. Por todas esas razones, 2020 no era el año para registrar los mejores resultados individuales de la historia. Y queda un manto de duda sobre la seguridad de la prueba, las posibilidades que pudieron ocurrir sobre alteración de la misma y preocupa la credibilidad sobre los resultados.

La Prueba Saber, antes conocida como Icfes, es considerada una de las de mayor historia y calidad en el mundo. La implementó el gobierno colombiano desde la década del 60 como mecanismo para medir la calidad de la educación al terminar la secundaria. Se ha aplicado de forma general y permanente a todos los estudiantes que cursan grado 11, que están validando o que requieren certificar los estudios de secundaria. Ha sido ejemplo para otros países, su fiabilidad llevó a que la mayoría de universidades la escogieran como el mecanismo de ingreso para ellas.

Ecopetrol durante 30 años ha becado a los mejores estudiantes de cada departamento y en 2016 fue la base para la selección del programa Ser Pilo Paga, e incrementar el acceso a la educación de calidad a la población más vulnerable.

Por eso, y tantos motivos más la prueba no puede quedar en un manto de duda, ante los cambios de la virtualidad. Muchas políticas educativas dependen de los resultados de las pruebas Saber, son el mejor indicador para definir las áreas por mejorar, las acciones para cerrar las brechas sociales e identificar si las entidades locales están haciendo bien la tarea en educación o no.

Lo que se evalúa hoy domingo 21 de marzo

La mayoría de los estudiantes, 11.000 harán la prueba de forma virtual, el reto primará sobre la seguridad y evitar la trampa o el plagio. 1.300 estudiantes la harán de forma presencial.

131 preguntas deberán responder en la jornada desde las 6:30 am hasta las 11 am. Esas preguntas serán de las áreas básicas: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, comprensión lectora y competencias ciudadanas.

En la jornada de la tarde, desde la 1:30 pm deberán responder 147 preguntas de las mismas áreas, solo que cambiarán las de lectura crítica por las de inglés.

3.182 personas mayores de edad presentarán la prueba para recibir el título de bachiller, algunos que están validando, otros que lo pueden hacer como adultos para certificar conocimientos adquiridos. Destaca que entre ellos habrá 106 venezolanos.

Como dato curioso 38 personas que se encuentran presas, están citadas para presentar la prueba también.

Dentro de las condiciones de seguridad y normas que ha publicado el Icfes se indica que habrá gel desinfectante en todos los salones, los formularios se entregarán sellados y desinfectados, solo los manipulará el evaluado, se debe llevar lápiz de mina Nº 2, borrador y tajalápiz, se prohíbe usar celular, y se ubicará máximo 10 estudiantes por salón.

El mismo Icfes invita la ética de los evaluados, es especial a la gran mayoría que presentará la prueba de forma virtual, pues desde casa ciertos aspectos serán imposibles de controlar y solo la ética de lo que lo presentan es lo que se espera. Por eso, así como el retorno a clases presencial, se debe pensar para el segundo semestre en el retorno presencial de la prueba Saber o de lo contrario fortalecer los mecanismos de seguridad y de calidad en la presentación del examen de forma digital, para que la Prueba Saber siga siento un sistema de evaluación acertado y creíble a escala nacional e internacional.

Retornar a la ruta de la calidad

Una situación que preocupa de forma alarmante es que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) no ha querido publicar los resultados agregados. Es decir, así como se debe trabajar por la ética, el gobierno debe ser transparente y compartir los resultados, que seguro darán mucho de qué hablar, por todo lo que ha ocurrido. Pero si no nos medimos, si no evaluamos los resultados, no se podrán tomar acciones inmediatas para revertir la situación. Así que cuando antes Icfes y MEN a revisar los resultados nacionales para poder tomar las acciones que se requieran y revertir el retroceso que está viviendo la educación colombiana.