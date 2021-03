Receta tributaria para salir del atolladero fiscal

Por Gustavo Veloza Posada

Desde hace dos décadas, Juan Camilo Restrepo, tanto desde las toldas académicas como desde el Ministerio de Hacienda y ahora como un experto en el análisis económico, ha puesto a pensar al país por su pragmatismo a la hora de encontrar una salida ante las crisis.

Hoy Colombia está inmersa en profundas necesidades fiscales y de impuestos al punto que se está cocinando una reforma tributaria, que en medio de la pandemia puede ser un remedio peor que la enfermedad.

De allí que el político conservador decidió abrir la puerta de sus propuestas para darle una salida a esta agobiante situación y con la cual se podrían obtener $20 billones en dos años.

Lo primero es impulsar, mediante una pequeña reforma que pasaría por el Congreso de la República, una modificación a las deducciones del impuesto del ICA que podrían generar entre $4 billones y $8 billones, y lo segundo es utilizar los recursos que dejaría la venta de ISA de entre $14 y $16 billones, para tapar la urgencia fiscal.

Posteriormente y con más tiempo, el Gobierno debería poner en marcha las recomendaciones de la Comisión de Beneficios Tributarios, que proponen modificar el IVA y ampliar su cobro a más productos, extender el cobro del impuesto de renta a más colombianos, además de gravar las altas pensiones.

El ICA

EL NUEVO SIGLO: La Comisión de Beneficios Tributarios recomendó eliminar el ICA, para agilizar el pago de impuestos. ¿Se podría hacer eso?

JUAN CAMILO RESTREPO: Yo no creo que se pueda eliminar el ICA, porque eso sería propinar un golpe adicional a las regiones, a las entidades territoriales que en este momento están bien afectadas por la pandemia. Lo que sí se podría hacer, y tendría lógica, sería suspender la costosísima imputación del pago del ICA en las deducciones que hoy se puede hacer al impuesto de renta. Esa es una de las medidas tributarias de Colombia más costosas, porque hoy se puede deducir hasta el 50% de lo que se paga en ICA, eso vale $4 billones y el año entrante se va a poder deducir el 100% y va a valer $8 billones.

De manera que eliminar esa posibilidad de decisión no eliminando el ICA para no golpear los fiscos municipales, sino la deducción, sí le generaría ahorros al fisco nacional muy importantes, a mi modo de ver, los más importantes que se puedan recaudar con rapidez, que es la eliminación de esa imputación de lo pagado en ICA al impuesto a la renta.

Deducciones

ENS: A su modo de ver, ¿entonces sí se podrían modificar de inmediato las deducciones del ICA, y dejar para el 2023 el IVA y los otros impuestos?

JCR: Yo creo que todo depende. Si se quiere hacer una cosa inmediata veo complicado y más aún que complicado, desaconsejable, que se escoja este momento para subir el IVA en cualquier modalidad o para gravar personas naturales. Creo que se debería, si se quiere algo mediático, ir por una vía más pragmática y menos traumática que tiene dos elementos muy rentables fiscalmente: primero, prohibir que lo que se pague en el impuesto del ICA sea deducible del impuesto a la renta, esa sola medida puede dar en un primer tramo $4 billones y en un segundo tramo $8 billones, eso es muy importante.

Y segundo: con la operación de venta de las acciones de ISA a Ecopetrol se pueden recoger otros $15 billones-$16 billones. Esas dos medidas le podrían generar al Estado $20 billones en el breve lapso de 2 años y ya cuando vayamos viendo síntomas de recuperación de la economía, síntomas de que cede el desempleo, de que se reconstituye el ingreso de los hogares, que no es un momento tan inadecuado, entonces ahí sí podría el Gobierno planear la posibilidad de implementar algunas de las conclusiones de esta Comisión. Principalmente ampliar la base del IVA y ampliar la base en el cobro del impuesto de renta, que son los dos grandes faltantes que hay.

Una reformita

ENS: ¿Pero de todos modos para modificar esas deducciones del ICA se requiere de una reforma?

JCR: Sí, se requiere una pequeña reforma, una pequeña reforma legal deshaciendo lo que el propio Gobierno había hecho hace dos años que fue permitir que se imputara al ICA. Ahora, otra cosa que no quisiera dejar de decirle y que tiene que hacer el Gobierno, es ser coherente, qué quiere decir eso: la víspera misma de que esta Comisión de expertos presentará sus recomendaciones, una de las cuales es no seguir subiendo las gabelas que hoy en día se entregan a las zonas francas, el Gobierno decidió otra cosa y expidió un decreto en donde se elevan aún más las inmoderadas gabelas que gozan las zonas francas. Es una clara contradicción, por un lado, se mandan a estudiar los privilegios tributarios, por otro lado, el mismo día en que se están entregando los resultados, se suben las gabelas de zonas francas, esas son las incoherencias en que el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso de no seguir incurriendo.

ENS: ¿Qué cree de las recomendaciones que hizo la Comisión de Beneficios Tributarios al Gobierno?

JCR: Yo creo que, en líneas generales, las recomendaciones de esta comisión son acertadas y no solo acertadas, sino que recogen un sentimiento académico que desde hace mucho tiempo se ha venido recolectando en Colombia, a saber: que nuestro régimen tributario se está volviendo muy ineficiente y muy costoso por la exagerada cantidad de privilegios tributarios y de gabelas que se han venido dando con el correr de los años sin mayor criterio lógico y orgánico.

De manera que, en líneas generales creo que es un buen informe y sirve pues para diseñar la reforma tributaria que viene.

ENS: ¿Qué tanto de estas recomendaciones va a tener en cuenta el Gobierno, o va sucede como en otras ocasiones que solo se quedan en propuestas?

JCR: Pues vamos a ver cuál es la propuesta del Gobierno que ha dado muchos tumbos en el último año, anunciando unas cosas, recogiéndolas, anunciando otras, dando bandazos aquí y allá. Ya había dicho que estaba esperando las recomendaciones de esta Comisión para llegar con su propuesta formal al Congreso la semana entrante.

Oportunidades

ENS: ¿Cree que este es el momento para entrar de lleno a una reforma estructural?

JCR: Yo creo que el gran tema es el de la oportunidad. El Gobierno ha dicho que esta reforma que presentaría se aprueba en el 2022 y genera recaudos en el 2023 y que, por lo tanto, no hay que preocuparse, dice el Gobierno, porque no va a tener un efecto inmediato. Sin embargo, lo que dice el Gobierno es válido para todo lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, pero en lo que tiene que ver con el IVA no, el IVA es un impuesto de aplicación inmediata; si el Congreso en esta legislatura aprueba cualquier modificación en el IVA, esa modificación se va a aplicar de manera inmediata y solo, repito, lo que tenga que ver con modificaciones al impuesto a la renta se traducen en nuevos recaudos a partir del 2023.

ENS: ¿Pero algunos sectores consideran que esta es una oportunidad para enderezar el recaudo del IVA?

JCR: El punto es la oportunidad, si recoge el Gobierno las recomendaciones de la Comisión, en cuanto al IVA se refiere, pues la gran pregunta que surge es si en una economía tan maltrecha como está actualmente la colombiana, si con unas empresas con unas pérdidas inmensas, y con el desempleo que tenemos, y con las dificultades que aún subsisten, si es oportuno aplicar inmediatamente unos reajustes en el IVA que tendrían efecto inmediato. Yo creo que no, yo creo que sería una equivocación en este momento implementar, aunque son puestas con razón, repito las recomendaciones atinentes al IVA.

ENS: Entre esas recomendaciones está la cuestión de bajar un poco ese nivel del 19% y ampliar ese horizonte cobrando entre un 10 y un 12% de base, ¿sería posible eso?

JCR: Pues sí es posible. La tarifa del 19%, la tarifa general, fue establecida en 2016 y naturalmente las condiciones de la economía no son ahora las de entonces, y si se quiere reactivar la demanda y el consumo esa es una buena medida. Pero es una medida costosa fiscalmente, pero sí se podría rebajar la tarifa del 19% general digamos al 15% o al 17% o algo así, pero lo que propone la Comisión es un poco diferente. Lo que propone la Comisión es que lo que está en el 19% se deje en el 19%, que no se graven los alimentos, pero que lo que está con tarifas muy bajas, del 5%, por ejemplo, se vaya subiendo al 10% o al 12%. Ahí es donde yo anticipo que va a haber, en este preciso momento que vive Colombia, una dificultad de unas discusiones políticamente muy complicadas para el Gobierno si pretende tramitar esa reforma en la actual legislatura.

Tributación

ENS: Desde hace tiempo se viene diciendo que desde luego hay que eliminar el 4 por mil por cuanto afecta la inclusión financiera también, ¿cómo se podría reemplazar este impuesto, de dónde saldrían esos recursos que se perciben por eso?

JCR: Veo muy difícil que se elimine, es un impuesto que es muy eficaz en términos de recaudo, que genera prácticamente $8 billones, no veo en este momento posibilidades de encontrar fuentes alternativas de recursos para reemplazarlo.

ENS: La comisión también recomienda elevar un poco más la tributación que tiene el país respecto a otras naciones. ¿Cómo hacerlo respecto al Producto Interno Bruto?

JCR: Bueno, básicamente los caminos son 2. Uno subir el IVA y otro, subir los impuestos a las personas naturales. El telón de fondo que tiene la Comisión, que es válido, es: hay que ampliar la base sobre la cual se cobran los impuestos en Colombia. Más que subir tarifas ampliar la base, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el IVA solo se está aplicando en sus diversas modalidades, al 50% de los bienes y servicios que se producen en Colombia, es muy bajo y en cuanto a renta, la cantidad de contribuyentes, tanto personas jurídicas como naturales, es muy bajo.

ENS: Pero volvemos a lo mismo. ¿Es este el momento para hacer esa cirugía tributaria?

JCR: La ampliación de la base sí tiene mucha lógica, pero ampliar la base de renta de las personas naturales, como se recomienda, es una operación de cirugía tributaria que hay que hacerla con mucho cuidado escogiendo muy bien el momento, porque lo que se trata es de poner a pagar a la gente que tiene unos ingresos relativamente bajos, que está muy golpeada por la pandemia. Ahora el impuesto a la renta, es decir más gente pagando impuesto a la renta, eso tiene su lógica, pero lo mismo que le decía para el IVA, yo creo que no es el momento más adecuado para estar elevando los impuestos en la mitad de una pandemia.

Creo que el Gobierno se demoró, debió haber propuesto esta reforma hace algún tiempo cuando comenzó la pandemia. Ahora yo no le auguro una vida política al trámite de esta reforma nada fácil porque la gente dice: cómo así que van a subir el IVA o cómo van a subir los impuestos a las personas naturales en plena pandemia que, no solo no se ha ido, sino que está en un nuevo pico.