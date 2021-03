A la cárcel mamá y padrastro de Sara Sofía, niña desaparecida

Medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad impuso el juez 65 de Control de Garantías de Bogotá contra Carolina Galván, mamá de Sara Sofía, niña que permanece desaparecida desde hace más de un mes y su compañero sentimental, por estar presuntamente responsabilidad en este hecho.

El funcionario judicial consideró que la pareja es un peligro para la sociedad y podrían obstruir la investigación y el proceso de búsqueda de la menor. Por lo tanto, la mujer será trasladada hacia la cárcel El Buen Pastor, mientras que el sujeto será llevado a la cárcel La Modelo de Bogotá.

De acuerdo con el juez, Carolina Galván como madre de Sara Sofía estaba en la obligación de protegerla y no arriesgar su vida e integridad personal.

Cabe mencionar que en la audiencia, la Fiscalía presentó el material probatorio que evidenciaría una supuesta participación tanto de Galván como de su pareja sentimental, en la desaparición forzada de la menor. Además, el ente acusador les imputó cargos por estos hechos.

La investigación fue priorizada de acuerdo con los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para judicializar a los responsables de hechos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

La pequeña desapareció el pasado 28 de enero en el barrio Patio Bonito, de Bogotá, cuando su mamá, Carolina Galván, fue por ella a la vivienda de su hermana Xiomara, quien tenía su custodia temporal y permitió que esta se llevara a la niña por unos días.

Sin embargo, Xiomara denunció que tras varios días de normalidad en los que su hermana contestaba sus llamadas e incluso tuvo la oportunidad de hablar con la bebé en múltiples ocasiones, exactamente a partir del 5 de febrero perdió la comunicación con Galván y no volvió a tener información de ninguna de las dos.

Por tal razón, decidió buscar a la niña y a su madre a través de publicaciones en redes sociales, caso del que se apropió la Policía Metropolitana de Bogotá que, desde entonces, adelanta labores de búsqueda de manera conjunta con los grupos de rescate, de Infancia y Adolescencia, de inteligencia, judicial.

No obstante, estas labores se han visto afectadas por cuenta de la madre de la pequeña, quien ha entregado a las autoridades dos versiones de lo sucedido.

La primera información que entregó fue que Sara Sofía se había muerto después de darle un almuerzo y que, asustada por esta razón, decidió arrojar su cuerpo al río Tunjuelito, lugar donde las autoridades han arriesgado sus vidas para encontrar el cuerpo de la menor que, según la mamá, lo arrojó al agua hace más de un mes.

Por otro lado, la mujer dijo a detectives del CTI que le había entregado la niña a una señora que se había prestado a cuidarla, indicaciones que los familiares de Sara Sofía piden sean esclarecidos a través de cámaras de seguridad del sector.

Por su parte, la pareja de su Galván, Nilson Díaz, dijo que la última vez que vio a Sara Sofía fue a finales de enero y que le había manifestado a la mujer que no se haría cargo de la niña ya que responde por sus cuatro hijos.

"Teníamos una relación sentimental hasta el 15 de enero, cuando ella llevó la niña a la casa y me quería recostar la obligación a mí. Soy papá y mamá de cuatro niños, no me encontraba con un trabajo fijo ni estable", aseguró.