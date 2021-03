Cali prepara medidas para enfrentar posible tercer pico covid

Una cumbre de salubristas, epidemiólogos y autoridades de salud de la zona metropolitana de Cali liderará el próximo martes 23 de marzo la Alcaldía de esa ciudad con el fin de evaluar la situación frente a la llegada del tercer pico de la pandemia.

El alcalde de la capital del Valle, Jorge Iván Ospina, explicó que la idea es definir con antelación todas las medidas que se deben tomar en Semana Santa y para los meses de abril y mayo y a su vez, sensibilizar a la población con respecto a la vacunación.

Hemos decidido convocar a una cumbre de salubristas , epidemiólogos y autoridades de salud de la zona metropolitana para el próximo martes 23 de marzo a las 8 y 30 am para evaluar y actuar frente al 3er pico del #Covid — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 18, 2021

Asimismo, Ospina indicó que hay preocupación por un tercer brote de covid-19, puesto que esta situación podría traer nuevos cierres y dificultades económicas para los ciudadanos e indicó que no se puede permitir que la variable brasileña del virus ingrese masivamente a Cali, ya que es mucho más letal y peligrosa.

"Yo veo, inevitablemente, que Colombia va a tener un tercer pico epidémico, un tercer momento difícil de la pandemia, ya comenzamos a ver cómo la velocidad de transmisión del virus comienza a crecer en Antioquia, en Bogotá, Cundinamarca, en el Magdalena y esto comienza también a crecer en nuestra ciudad", señaló.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la población mayor de 80 años para que haga parte del proceso de inmunización que se adelanta en la ciudad e instó a estas personas a comunicarse con la Alcaldía si desean recibir la vacuna en su vivienda de manera gratuita y segura.

"Es muy triste que teniendo la vacunación para todos los mayores de 80 años nuestra cobertura no esté en el 100 por ciento. Hay EPS que no han hecho el mejor de los trabajos en buscar su población mayor de 80 años y hay la idea de falsas noticias que convocan al mayor de 80 años a no vacunarse", puntualizó.