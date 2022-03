JEP no someterá a excongresista Héctor Alfonso López

Mediante un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento del exrepresentante bolivarense Héctor Julio Alfonso López, quien también es hijo de la condenada empresaria Emilse López (‘La gata’), tras considerar que este no entregó un plan de aporte a verdad, como lo exige el tribunal.

Cabe recordar que el excongresista es investigado por presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su campaña a la Cámara por Bolívar en el año 2010, proceso que la entidad judicial asumió en conocimiento desde abril de 2019.

“De acuerdo con las consideraciones expuestas en esta resolución, la solicitud de sometimiento elevada ante la JEP por el señor Héctor Julio Alfonso López no puede ser aceptada, como quiera que no se cumplieron de manera concurrente los presupuestos jurisprudenciales establecidos para las personas que de manera voluntaria requieren su acceso a este escenario de justicia transicional en calidad de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública”, se lee en el documento.

En este sentido, la JEP ordenó la remisión inmediata del caso a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para que continúe adelantando el proceso en la jurisdicción ordinaria y se reactiven los términos en el alto tribunal.

Le puede interesar: Sector productivo pedirá a JEP ser reconocido como víctima

Vale mencionar que López se entregó a las autoridades en 2018, y actualmente se encuentra recluido en un centro penitenciario de Sabanalarga (Atlántico). Asimismo, Héctor Alfonso fue afectado con la pérdida de investidura en 2013 por orden del Consejo de Estado, corporación que halló violaciones al régimen de inhabilidades por contratos con el Estado.

De igual manera, la JEP también rechazó la amnistía solicitada por Abraham Tovar Salazar, conocido como alias ‘El tigre’, exmiembro de la antigua guerrilla de las Farc, y quien asumió su responsabilidad en la toma al municipio de El Gigante (Huila), ocurrida en diciembre de 1999.

Frente a ello, la Sala de Amnistía e Indulto del tribunal mencionó que, al ser uno de los jefes subversivos del extinto grupo armado en este hecho criminal, decidió no otorgarle este beneficio ya que en este ataque saquearon entidades públicas, financieras, comercios y viviendas de los habitantes del municipio, incluso llegando a retener ilegalmente a un poblador de la zona.

“Este Despacho declarará la no amnistiabilidad de las conductas de secuestro extorsivo, homicidio agravado, homicidio en la modalidad de tentativa, terrorismo y hurto calificado y agravado por las que fue condenado el señor Abraham Tovar Salazar dentro del proceso penal”, se lee en el documento.