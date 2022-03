Audiencia final de preclusión de Álvaro Uribe será el 27 abril

En horas de la mañana se reanudó la audiencia para la preclusión de caso en contra del xpresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, acusado de presunto fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.

Ante el juez 28 del Circuito penal en Bogotá, el exasenador hizo su intervención, que duró varias horas, donde indicó que debía hacer un recuento de lo que ha sido su vida para poder refutar desvirtuar acusaciones que durante el proceso se han hecho en su contra.

"Me preocupa mucho ese tema del honor, ante mis compatriotas que me eligieron dos veces presidente, me preocupa por mi familia, por usted señora juez a quien le han presentado a Álvaro Uribe como un criminal, con un patrón de comportamiento criminal, como un paramilitar, un mafioso, un mentiroso... por Dios, le han dicho esto a la señora juez, y yo dijo 'ella tiene todo el derecho de conocer quién es la persona', así como ellos le han dicho a la señora juez que yo soy un criminal, creo que tengo que decirle algo de mi vida privada y pública que refute eso", indicó Uribe

Asimismo indicó que, a través de 2.000 notas manuscritas, ha anotado todo lo que ha pasado durante las audiencias a las que ha asistido a lo largo del proceso y mostró las notas ante la corte.

Durante su intervención, el exsenado se volvió a referir sobre los pagos que hizo su ex defensor, Diego Cadena, a varios testigos claves del caso, en la cárcel, aseguró una vez más que él se enteró tarde y tiempo después le indicaron que, fue una ayuda humanitaria.

"Cadena me dijo que era por razones humanitarias. Le dije al doctor Cadena 'si me hubiera consultado le hubiera dicho que de ninguna manera'. Confío en que el doctor Cadena pueda demostrar que fue un aporte humanitario, nunca un soborno, tampoco un pago para mentir", argumentó el exsenador.

Cuando el expresidente terminó su intervención, la juez indicó que solo resta tomar la decisión final, para la cual los volvió a citar para el 27 de abril a las 09:00am.