López: "No busco estigmatizar a nadie sino conocer la verdad"

Después de la oleada de críticas hacia la alcaldesa de Bogotá, Claudia López por sus declaraciones sobre la problemática de la seguridad en Bogotá donde dijo que había una minoría de ciudadanos venezolanos involucrados, la mandataria volvió a referirse al tema, esta vez para disculparse.

Pues el comentario que tildaron de xenófobo lo emitió tras las muerte del patrullero Edwin Caro en medio de una balacera, en Bogotá, donde uno de los involucrados es de nacionalidad venezolana. La mandataria hizo un llamado a no generar xenofobia, sin embargo algunos medios de comunicación y algunas personas llevaron el comentario hacia el otro lado.

“Con el mayor respeto y con el llamado a que eso no genere ningún acto de xenofobia -la inmensa mayoría de los migrantes son gente humilde huyendo de una dictadura-, pero los hechos son tozudos y demuestran que hay una minoría de migrantes profundamente violenta, que mata para robar o por una requisa, como pasó en este caso”. Claudia López.

En ese mismo comunicado la mandataria aseguró que esa minoría, de venezolanos, son un factor de inseguridad de gran magnitud para Bogotá.

"Dos veces me he referido a la población migrante y dos veces he causado una polémica que no queremos causar": López

Aunque la mandataria se pronunció nuevamente diciendo que nunca había sido su intención estigmatizarlos ni causar polémica reiteró que el propósito de ella era mostrar una realidad que se esta viviendo.

“Aprovecho la ocasión para pedir disculpas, dos veces me he referido a la población migrante y dos veces he causado una polémica que no queremos causar. Lo que queremos explicar es que estamos presentando un desafío. No importa de donde vengamos. Enfrentamos desafíos de empleo, pobreza e inseguridad”.

Lopez también agregó “cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad no lo hago para causar una polémica ni para estigmatizar a nadie, sino para reconocer una realidad y para que esa realidad no la ocultemos ni la neguemos, pero también la enfrentemos”.

Le puede interesar: Alcaldesa Claudia López rindió cuentas tras un año de pandemia

La mandataria aseguró que en medio de esta pandemia "Entre todos tenemos que poder salir adelante”, haciendo referencia a la aparición de unos panfletos que promueven la xenofobia, en el barrio Techo, en el suroccidente de Bogotá. Algunos de estos panfletos contienen mensajes muy fuertes entre ellos: “No des limosnas, comida, ni ropa. No arriendes ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes”, señalan refiriéndose a los venezolanos.

La aparición de estos panfletos es la muestra de la tensa situación que se vive en las calles de la capital, ante los últimos hechos de inseguridad y las acusaciones que constantemente se hacen contra esta población, pese a que el Inpec ha señalado que de 97.000 detenidos por estos casos, solo el 1,8% son venezolanos.