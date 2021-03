Capturan a mamá y padrastro de Sara Sofía, niña desaparecida

En la madrugada de este jueves un grupo especial de la Policía Judicial, integrado por CTI, Sijín y Gaula, capturaron a Carolina Galván, madre de Sara Sofía, la niña de 23 meses que permanece desaparecida desde hace poco más de un mes y a su compañero sentimental Nilson Díaz.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que estas dos personas van a ser puestas a disposición de un juez de garantías para imputarlos por el delito desaparición forzada y aseguró que la entidad tiene el material probatorio suficiente para determinar que la pareja es la responsable de estos hechos.

#ATENCIÓN | Capturada pareja en Bogotá por presunta desaparición de niña de 23 meses. Con apoyo de un grupo especial de Policía Judicial, integrado por CTI, Sijín y Gaula, fue capturada una mujer y su compañero sentimental, como posibles responsables. pic.twitter.com/crNt3NdWuu — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 18, 2021

"La Fiscalía General de la Nación tiene elementos materiales probatorios, evidencia física que nos permite llegar a estos resultados y poder lograr la captura de estos sujetos", puntualizó Barbosa.

Cabe recordar que la pequeña desapareció el pasado 28 de enero en el barrio Patio Bonito, de Bogotá, cuando su mamá, Carolina Galván, fue por ella a la vivienda de su hermana Xiomara, quien tenía su custodia temporal y permitió que esta se llevara a la niña por unos días.

Sin embargo, Xiomara denunció que tras varios días de normalidad en los que su hermana contestaba sus llamadas e incluso tuvo la oportunidad de hablar con la bebé en múltiples ocasiones, exactamente a partir del 5 de febrero perdió la comunicación con Galván y no volvió a tener información de ninguna de las dos.

Por tal razón, decidió buscar a la niña y a su madre a través de publicaciones en redes sociales, caso del que se apropió la Policía Metropolitana de Bogotá que, desde entonces, adelanta labores de búsqueda de manera conjunta con los grupos de rescate, de Infancia y Adolescencia, de inteligencia, judicial.

No obstante, estas labores se han visto afectadas por cuenta de la madre de la pequeña, quien ha entregado a las autoridades dos versiones de lo sucedido.

La primera información que entregó fue que Sara Sofía se había muerto después de darle un almuerzo y que, asustada por esta razón, decidió arrojar su cuerpo al río Tunjuelito, lugar donde las autoridades han arriesgado sus vidas para encontrar el cuerpo de la menor que, según la mamá, lo arrojó al agua hace más de un mes.

Por otro lado, la mujer dijo a detectives del CTI que le había entregado la niña a una señora que se había prestado a cuidarla, indicaciones que los familiares de Sara Sofía piden sean esclarecidos a través de cámaras de seguridad del sector.

Por su parte, la pareja de su Galván, Nilson Díaz, dijo que la última vez que vio a Sara Sofía fue a finales de enero y que le había manifestado a la mujer que no se haría cargo de la niña ya que responde por sus cuatro hijos.

"Teníamos una relación sentimental hasta el 15 de enero, cuando ella llevó la niña a la casa y me quería recostar la obligación a mí. Soy papá y mamá de cuatro niños, no me encontraba con un trabajo fijo ni estable", aseguró.