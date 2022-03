Más de 70 mil policías merecen justicia: Mindefensa

Como una forma de reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto, el ministro de Defensa, Diego Molano, presentó en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) un informe denominado “Vocación, Servicio y Sacrificio”, en el que evidencia las 79.980 víctimas de la Policía Nacional que se encuentran entre los 403.353 de la Fuerza Pública, y que sufrieron violaciones de Derechos Humanos a causa de los actos de grupos armados como la extinta guerrilla de las Farc.

Asimismo, el jefe de cartera reconoció que “la Policía, por más de 130 años, ha hecho posible lo que hoy es Colombia: un país que sabe superar adversidades y progresar, manteniendo intacta la esperanza en su presente y futuro”, y que por ende, “en el cumplimiento de su misión, que es la de mantener la convivencia y la seguridad ciudadana, han sido también víctimas de los crímenes de guerra cometidos por las Farc”.

Adicionalmente, el ministro Molano dijo que hace rato que los integrantes de la extintas Farc están en mora con la verdad, con la justicia y con la reparación. “Por eso es necesario que, después de cinco años del Acuerdo de La Habana y faltando 10 de su implementación, los reflectores estén en ellos, que son los verdaderos victimarios, y no en la Fuerza Pública”, dijo Molano.

“La orden era que nos quemaran vivos. Esos señores no tienen corazón”, dijo el intendente Manuel Alejandro Martínez, quien recordó el momento más dramático que vivió durante su secuestro, por las extintas Farc.

Este informe sobre los policías víctimas de violaciones a los derechos humanos se suma a los 80 informes que ya ha entregado la Fuerza Pública a la JEP con el fin de aportar a la verdad. "Hace unos días nos sumamos a su esfuerzo con la entrega del informe ‘Aporte a la verdad: un contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica’", añadió.

Colombia tiene registradas más de nueve millones de víctimas, de las cuales 403.353 pertenecen a la Fuerza Pública con casos de crímenes de guerra. De ellos, “70.980 víctimas son policías, que ascienden a 82.731 porque, como si fuera poco, muchos han sido víctimas de varios delitos como el desplazamiento forzado, el homicidio y las amenazas”, agregó Molano.

Le puede interesar: Caso del general (r) Mauricio Santoyo por corrupción pasa a JEP

Apertura de macrocaso

De igual manera, en medio de la entrega del informe, el ministro de Defensa enfatizó en la necesidad de que se abra un macrocaso solicitado a la JEP por el presidente Iván Duque y organizaciones militares y de policía, para hacer justicia frente a crímenes de guerra de las Farc en contra de la Fuerza Pública y sus familias.

"Es necesario que se abra el macrocaso que le solicitó el presidente Iván Duque a la JEP, para tratar los crímenes de guerra de las Farc en contra de los miembros de la Fuerza Pública y sus familias, que también fueron víctimas de ellos", comentó.

En su intervención frente al tema, indicó que durante el conflicto, la guerrilla nunca discriminó entre civiles y militares, sino que “atacó a sus miembros sin contemplación”. Entre los ataques que recordó el alto funcionario se encuentran la muerte de tres uniformados en 1992 cuando escoltaban al gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, así como las Tomas de Miraflores (Guaviare) en 1998, “una de las más sangrientas y repudiables de las Farc, en la cual secuestraron a 61 policías, asesinaron a otros 46, así como a 10 civiles”.

Igualmente, el ministro Molano volvió a referirse a la petición de algunos miembros del hoy partido Comunes que solicitaban ser reconocidas como víctimas, a lo que mencionó que es un irrespeto con las verdaderas víctimas y con todos los colombianos.

“El Acuerdo de Paz se centró en las víctimas, no en los victimarios. ¿Ahora quieren jugar los victimarios a ser víctimas? No, el país debe reclamar justicia, verdad y reparación para las víctimas, no para los victimarios. Eso sí es la mata del descaro”, expresó.

Finalmente, Molano señaló que desde el Ministerio de Defensa "seguiremos haciendo lo necesario para proteger el valor de la Policía, y para que las presentes y futuras generaciones de colombianos reconozcan ese valor".