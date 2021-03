Enfermera vacunó dos veces a la misma persona

La señora Rosalba García de González, de 92 años, denunció que la vacuna de Sinovac contra el covid-19 le fue aplicada dos veces, en el mismo brazo, en menos de un minuto y por la misma enfermera en el hospital Canaima, en Neiva, Huila.

“La misma enfermera me metió dos chuzazos y en el segundo, que me dolió un poco, boté sangre y hasta empapó el algodón”, afirmó doña Rosalba, quien vive con familiares en Los Alpes, un sector estrato uno de la comuna 8 de Neiva.

Después de recibir la primera vacuna contra el covid-19, doña Rosalba permaneció sentada para reposar media hora, como es habitual, sin embargo, la misma enfermera regresó al minuto con otra vacuna en sus manos.

“Cuando vi que me iba a meter otro chuzazo le dije que ya ella me había aplicado la vacuna, pero no hizo caso, y me metió la segunda jeringa en un abrir y cerrar de ojos”, señaló la señora y agregó que un familiar también le advirtió esa situación a la enfermera.

“No entiendo por qué la misma enfermera me chuzó dos veces, ella se puso nerviosa, pero la verdad no me ha dado explicaciones”, agregó.

A pesar de la doble dosis, doña Rosalba se encuentra bien de salud y en su casa. “Hoy me siento muy bien de salud, no me ha dolido nada, ni siquiera un dolor de cabeza he tenido, y todo eso se lo debo a las bendiciones de mi Dios”, afirmó.

Por su parte, José Antonio Muñoz, gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, de Neiva, afirmó que el hecho es sometido a revisión y análisis.

“Es una falla de carácter individual más que de carácter institucional, no es una falla de la logística, pero nos compete realizar los ajustes para que no se repita”, afirmó el gerente y señaló que la institución ha aplicado 1.400 vacunas sin ninguna reacción adversa en los pacientes.

“A la señora de este caso le hacemos un estricto seguimiento, hemos estado al tanto de su salud y se encuentra en buenas condiciones”, dijo Muñoz.