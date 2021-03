Bogotá: renuncia funcionario de Alcaldía tras denuncias de acoso

Renunció a su cargo el director de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía de Bogotá, Néstor Daniel García, argumentando motivos personales ante la Secretaría de Gobierno, dimisión que fue aceptada por la entidad.

La decisión de García se conoce horas después de que la concejal Lucía Bastidas, del Partido Alianza Verde, denunciará a través de su cuenta de Twitter que varias mujeres jóvenes habrían sufrido acoso sexual aprovechando su cargo en el Distrito.

Denuncias de acoso sexual de jóvenes mujeres para que pudieran ingresar a @GobiernoBTA de parte de @GarciaColorad0 informé apenas me llegó denuncia a @LuisErnestoGL @secredistmujer le pido a @personeriabta indagar si conocían del tema en la entidad y protección a víctimas — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) March 16, 2021

A su vez, Bastidas señaló que, la denuncia se la hizo llegar al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, ya que es la Secretaría Distrital a la que corresponde esa dirección, pero también a la Secretaría de la Mujer.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aseguró que también la entidad recibió de manera anónima una denuncia de este tipo en contra de García y señaló que esta persona tendrá todo el apoyo necesario en el caso y se realizarán las investigaciones para esclarecer los hechos.

"El Director presentó su renuncia al cargo y me presentó su interés de defenderse de estas acusaciones no como funcionario sino como ciudadano para no afectar la entidad. Aceptamos su renuncia y como corresponde esto tendrá un proceso de investigación al interior de la entidad y de los órganos de control", puntualizó.

Entre tanto, García respondió ante estos señalamientos y se defendió. "Siempre he dicho que en casos de abuso sexual o de violencias contra las mujeres hay que creerle a las mujeres", señaló.