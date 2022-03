Impacto vial por obras será más drástico en los próximos meses: IDU

Hasta ahora la Secretaría de Movilidad les ha otorgado a los contratistas planes de manejo de tráfico de un impacto a la movilidad sobre el 20 al 25%, pero es necesario que se otorguen, y así será, planes de manejo de alto impacto que implican que hasta el 50% del área disponible de la vía se podrá cerrar.

EL NUEVO SIGLO: Los bogotanos tienen la sensación generalizada de que toda la ciudad está en obra y que eso ha incidido en la mala movilidad. ¿Qué les responde?

DIEGO SÁNCHEZ: Lo está. Pero es importante entender que no es un tema de mala planeación. Muchas personas nos han dicho: “¿Cómo se les ocurre hacer todas las obras al tiempo? ¿Por qué tan mala la planeación?”, y no es así. De las obras que están andando, unas estaban contratadas desde hace varios años y hasta ahora están en construcción. No es un capricho de esta Administración hacerlas todas al tiempo.

Te voy a poner un ejemplo: la troncal de la Avenida 68 se licitó en el 2019. Los contratos se firmaron el 20 de enero del 2020 (yo no me había posesionado aún como director del IDU), e incluso si recuerdas la Alcaldesa, hasta el último momento, trató de ver si era posible parar ese proyecto.

Muchos contratos venían incluso desde el 2018, que tocaba ejecutar, y las obras de valorización que se están haciendo estaban también comprometidas a ejecutarse en los años posteriores al 2019, año en el que se cobró la valorización. Tenían que hacerse entre el 2020, 2021, 2022 y 2023. Y uno no podía decir: “parémoslas” porque la gente pagó para esas obras.

Entonces, no es un tema de mala planeación. Estaban todas programadas y así es el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura, de entre seis y ocho años. Obras como la 68 y la Cali, con grandes infraestructuras asociadas, no se hacen en dos años; se hacen de cuatro a cinco años. Lo positivo de tener tantos frentes de obra al tiempo es que estamos generando empleo y reactivación económica. Así que es útil que se hicieran ahora y no se postergaran más.

ENS: Ya que lo menciona, ¿cuáles son las proyecciones de generación de empleo este año?

DS: En estos momentos estamos entre los 13 mil y 15 mil empleos entre directos e indirectos con las obras que están hoy en ejecución. Y para que te hagas a una idea, a finales del año pasado estábamos en unos 11 mil empleos. Esa cifra seguirá aumentando, cada día más, y nuestra expectativa es llegar este año a 30 mil empleos, porque cada día se abrirán nuevos frentes de obra y la acción es que cada vez generemos más empleos.

Troncal por la Avenida 68

ENS: Hace una semana el IDU indicó que la obra del Transmilenio por la 68 avanza, y que su tramo más avanzado (el de la 26) tiene una ejecución del 8%. ¿Con qué ejecución esperan terminar el 2022?

DS: Esperamos que sea del 24% para finales de diciembre de 2022. Este es el porcentaje promedio de los nueve tramos. Incluso hay tramos que llegarán al 30% de avance.

ENS: ¿Cómo se han hecho los manejos de tráfico?

DS: Esta obra tiene una característica y es que, para que realmente genere un alto impacto en la ejecución física, y por tanto en la inversión financiera, hay que hacer unos planes de manejos de tráfico de alto impacto (e implica que hasta el máximo del 50% del área disponible de la vía, como está, se puede cerrar. El otro 50% se debe dejar).

Hasta ahora la Secretaría de Movilidad nos ha dado planes de manejos de tráfico con impacto sobre un 20 a 25% del área total, lo que significa que si tengo ocho carriles solo nos han permitido cerrar dos. Eso tiene un efecto sobre el avance físico, en bajos rendimientos de los contratistas. Todos los contratistas han presentado planes de manejo de tráfico de alto impacto a Movilidad para que se los aprueben, en donde no habrá dos carriles cerrados sino más.

Eso es una buena noticia para nosotros porque vamos a facturar más y avanzaremos más rápido, pero es una mala noticia para los usuarios que se mueven por la 68, porque van a tener reducciones de velocidad mayores a las que tienen hoy.

Le puede interesar: Así avanzan proyectos de Segunda Línea del Metro y Troncal Calle 13

ENS: ¿Y cómo se ha impactado la movilidad por este corredor?

DS: Lo medimos todos los días. Hoy en la 68, con los planes de manejo de tráfico cerrados que hay, la reducción de velocidad con respecto a la línea base, antes de que arrancara la obra, ha sido del 22 al 23%. En eso se ha reducido la velocidad.

Pero en los planes de manejo de tráfico de alto impacto, la reducción de la velocidad puede llegar a un 45% versus la velocidad de la línea base. Eso quiere decir que si alguien antes se movía a 50 km, cuando nos den el plan de manejo de tráfico de alto impacto, la velocidad se va a bajar a 30 km por hora. Sí va a verse mucho más afectada la movilidad en ese corredor. Eso va a pasar este año: que nos van a dar más planes de manejo de alto impacto y el indicador de velocidad se verá afectado. La velocidad se va a reducir.

ENS: ¿No se puede avanzar con planes de tráfico de impactos más bajos y por qué?

DS: No, porque son obras de alta envergadura y muy complejas. Te lo voy a describir: en la 26 estamos reconstruyendo los dos puentes sobre esta vía y eso implica cerrar el puente, demoler su estructura y volver a construir un nuevo puente.

En mayo, en la conexión de la 68 con la AutoSur en donde hay un puente curvo, se tendrá que hacer lo mismo (cerrar, demoler y reconstruir uno nuevo y otro más para los articulados). Y más adelante, a la altura de la Primera de Mayo se cruza la 68 con la Primera Línea del Metro y tocará hacer una estación con un túnel para conectar los vagones debajo del corredor férreo. Habrá un túnel entre los dos vagones y esa es una obra que se tiene que armonizar con la Primera Línea del Metro, que también va a arrancar en el segundo semestre de este año.

Más adelante en la calle tercera se hará otro puente vehicular para generar la conexión de esta calle con la 68. En las Américas habrá un paso deprimido, un túnel, para conectar los carriles de Transmilenio de la 68 con los de las Américas hacia el occidente y para eso hay que cerrar tres carriles para comenzar la excavación.

Y en la Avenida Calle 26 se tendrá que construir un puente curvo que conectará la 68 con la 26 solo para buses. Y en la Suba habrá un puente nuevo que va a elevar los carriles de Transmilenio sobre la calle 100 y va a generarse un paso deprimido bajo tierra para que los buses que vienen de la Suba puedan tomar hacia el oriente y puedan tomar la Calle 100, que es también parte de la obra de la 68.

Son obras de intersecciones grandes, de alta envergadura, como puedes ver, y se necesitan planes de manejo de tráfico de alto impacto para desarrollarlas. Al final del año todos estos frentes estarán en obra y todos con planes de manejo de tráfico de alto impacto. Y entre más avancemos en la obra, más congestión -tengo que decirlo- habrá. Es el sacrificio que tenemos que soportar.

ENS: El sacrificio de movilidad será alto. ¿Cuál será el beneficio final de esta troncal?

DS: Todas estas conexiones operacionales beneficiarán sobre todo a los usuarios y un bus seguirá transitando de una troncal a otra, disminuyendo los trasbordos. Ese es el mayor beneficio que tiene el transporte masivo cuando se integran todas las troncales, que es lo que hará esta obra. Y es la que moverá al mayor número de usuarios. La Caracas, que es la que más gente mueve, está moviendo cerca de 40 mil pasajeros/hora, casi lo que mueve una línea de Metro, y la 68 va a estar cercana a ese valor y de una troncal a otra.

ENS: ¿Cuándo concluirá?

DS: Está proyectado que dure tres años más.

ENS: La troncal de la ciudad de Cali ha sido menos notoria pero, ¿cómo avanza?

DS: Esa obra tiene cuatro contratos y los avances son variados. Hay dos contratos que van bien y que arrancaron su fase de obra a mediados del año pasado y ya tienen un avance porcentual cercano al 10%.

Es menos compleja, la única obra grande y compleja es una glorieta elevada que habrá en la intersección de las Américas con Cali y no ha comenzado básicamente por un tema del plan de manejo de tráfico y una compra de predios. Pero ya estamos cercanos a entregar el predio final al contratista.