Sumapaz, ¿escenario de guerra entre ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Márquez’?

Para la ciudad de Bogotá este ha sido un mes que ha estado particularmente marcado por diferentes actos de violencia, dos de ellos en la localidad rural de Sumapaz. Frente a este capítulo, que cobró la vida de tres personas, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, dijo que al parecer estos asesinatos son resultado de un enfrentamiento entre la disidencia de ‘Gentil Duarte’ y la estructura de ‘Santrich’ e ‘Iván Márquez’, denominada Segunda Marquetalia.

Este es un anuncio que despierta las alarmas pues, de ser cierto se reabriría una puerta que parecía cerrada: la de que vuelva a haber una presencia activa y permanente de las Farc, así sea a manera de disidencias y reincidencias, en la vigésima localidad de la capital.

“Según los pobladores y las personas que viven en el territorio”, declaró Acero, hay un enfrentamiento entre las disidencias de ‘Gentil Duarte’ con el grupo reincidente Segunda Marquetalia, “que fueron quienes estuvieron en el proceso de paz y luego salieron hacia Venezuela. Eso provocó dos homicidios en la localidad de Sumapaz y otro en el Alto de Duda”. El funcionario aclaró que esta es una información preliminar.

“Es lo que hemos oído en consejos de Seguridad. Esta es la información que se recogió, pero falta hacer un análisis de apreciación tanto por parte de las Fuerzas Militares como de otros organismos de seguridad. Ahí está trabajando la XIII Brigada, la Policía y las investigaciones de la propia Fiscalía”, sostuvo Acero.

De manera casi simultánea, la alcaldesa Claudia López, quien se encontraba entregando una dotación de 845 detectores de metales a la Policía Metropolitana para que puedan identificar armas de fuego, cortopunzantes y de fogueo, dijo que lo que pasó en la localidad de Sumapaz viene de amenazas de disidencias desde el Meta que no tienen presencia territorial en dicha localidad y que lo que hacen es entrar, agredir y devolverse.

Por esta razón, López adelantó que la semana entrante la Alcaldía sostendrá una reunión con el Ejercito Nacional y los gobernadores del Meta y Cundinamarca para controlar acciones que vienen de allí.

“Le hemos pedido a la Brigada XIII que coordine con el Ejercito Nacional que está localizado en el Meta para impedir que disidencias puedan, en medio de la disputa que tienen entre Guaviare y el Meta, infiltrarse hasta la frontera con Cundinamarca, Bogotá y Sumapaz, y causar intimidaciones a nuestros ciudadanos como ya ocurrió”, indicó.

Un llamado al rigor

Frente a estas declaraciones, EL NUEVO SIGLO auscultó con varios expertos en el tema y, si bien es altamente probable que los últimos hechos de violencia en la localidad sean resultado de un enfrentamiento entre disidencias y reincidencias, por ejemplo, la exalcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, hizo un llamado a no adelantarse y a dejar que las investigaciones concluyan.

“Siempre ha existido un enemigo de moda. Cuando yo era secretaria de Gobierno y luego alcaldesa, el enemigo de moda al que le atribuían todos los hechos de violencia eran las Farc. Hoy hay un nuevo contexto y el enemigo de moda es otro, pero sin lugar a dudas antes de hacer pronunciamientos basados en lo que diga la prensa hablada o escrita, lo que debe existir es una profundización de las investigaciones por parte de las autoridades competentes”, le dijo la exalcaldesa a este Diario.

Igualmente, el vocero del alcalde encargado de Sumapaz, Germán Humberto Medellín Mora, no secundó las declaraciones de la alcaldesa ni del secretario, y dijo que en estos momentos no tiene la información suficiente para corroborar dichas declaraciones.

“Los hechos de violencia que han ocurrido están siendo objeto de investigación y hasta el momento no se ha arrojado un resultado frente al cual nosotros podamos confirmar que en efecto sí es una guerra entre dos bandos. Esta es la respuesta que da el Alcalde: en estos momentos él no tiene la información suficiente para confirmar si son ciertas o no” las declaraciones sobre presencia de esos grupos armados, sostuvo a este Medio el vocero del Alcalde, quien no pudo atender la llamada pues se encontraba en el debate de control político sobre seguridad en el Concejo de Bogotá.

Un problema histórico

Ahora, ¿qué tan probable es que los últimos actos de violencia en el Sumapaz sean, como lo indicó la Administración distrital, producto de un enfrentamiento entre las disidencias y reincidencias de las Farc?

Entendiendo que Sumapaz es una localidad especial, que expertos en seguridad han denominado localidad bisagra, pues es una transición entre lo rural y lo urbano, esta zona de la ciudad históricamente ha sido un corredor para diferentes grupos armados en términos de inteligencia y operativos, y por ejemplo fue la posibilidad logística de abastecimiento de todo el Frente Oriental de las Farc y se hizo muy estratégico en los años noventa.

“También la salida de los secuestrados en Bogotá era por esta zona. Todo el tema de carros y vehículos hurtados salían por el páramo de Sumapaz, entonces este se convirtió también en un corredor de crimen organizado. Y sigue siendo muy apetecido para el tráfico de armas y la entrada de droga, pues es la conexión entre el Llano y la ciudad”, dijo el director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, quien recordó que cuando nacieron las Farc una de las repúblicas independientes eran Sumapaz y fue, durante mucho tiempo, un corredor de guerra.

“No es sorprendente que los últimos hechos se le atribuyan a un enfrentamiento entre disidencias. Ahí siempre ha habido un actor armado dominante y ya sabíamos que las Farc no iban a desaparecer, sino que se iban a descentralizar, que es lo que podríamos estar viendo”, explicó Rosanía.

Por su parte la concejal de Bogotá para la Gente y quien por años cubrió el conflicto armado colombiano, Marisol Gómez, también hizo hincapié en la presencia histórica de las Farc en esa región, y de hecho referenció que cuando esa guerrilla se imaginó que podrían tomarse el poder por las armas y llegar hasta la Plaza de Bolívar, “se imaginaron que lo harían entrado por el Sumapaz”, su puerta de acceso.

“Ahí hay una conexión con el suroriente del país en donde esa guerrilla era muy fuerte. Por supuesto que tiene todo el sentido del mundo que ahora sus disidencias tengan presencia allí, porque para ellas sigue siendo un lugar estratégico. Si las autoridades distritales ya se dieron cuenta que son las disidencias las que han causado los últimos homicidios, tienen que actuar cuanto antes”, dijo la cabildante.

Asimismo, la concejal Gómez hizo una recomendación clave: la ciudad no conoce la realidad de inseguridad de cada localidad y se necesitan estrategias diferentes para cada una de ellas. Si para Sumapaz se necesita colaboración del Ejercito, pues las disidencias son un grupo armado organizado, para otras localidades como Usaquén o Chapinero en donde lo que más hay son hurto a bicicletas, pues no hace falta apoyo de las Fuerzas Armadas. “Bogotá tiene que hacer un diagnóstico de seguridad por localidades”, finalizó diciendo.