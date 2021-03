Las cifras más bajas de covid: 2.740 contagios y 100 fallecidos ​​​​​​​

El Instituto Nacional de Salud reportó la cifra más baja de contagios y de fallecidos por coronavirus de los últimos meses en el país. Tras procesar 31.002 pruebas (22.267 de PCR y 8.735 de Antígenos) fueron detectados 2.740 casos nuevos y 100 personas fallecidas, de las cuales 83 corresponden a días anteriores. El número total de fallecidos subió a 61.243.

Además, la entidad informó que en el país se han registrado desde el comienzo de la pandemia un total de 2’305.884 contagios, de los cuales 2’206.210 pacientes se han recuperado, es decir, que en el país persisten 30.845 casos activos.

Por ello, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, reiteró el llamado para que la ciudadanía no descuide las medidas de autocuidado –uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y no aglomeraciones-, pues recordó que el virus no se ha eliminado totalmente a pesar del avance en la vacunación masiva.

“Solamente cuando tengamos la certeza de tener la inmunidad de rebaño podemos tener una concepción de tranquilidad”, dijo.

El Ministro recordó que a pesar del descenso en el número de contagios, hay municipios de la Región Caribe que han mostrado aceleración de casos como Santa Marta que llegó a una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del 91%; Barranquilla que llegó a 55,49%; Montería 65,12%; Sincelejo (38,61%) y Riohacha (16,67%), entre otras.

Avanza vacunación

De otro lado, la cartera de Salud informó que al cierre del domingo 14 de marzo, a las 23:59 p.m. en el país habían sido vacunadas 843.204 personas, entre ellas 39.548 que ya recibieron la segunda dosis.

El ministro Ruiz destacó que este avance se debe, entre otras razones, a la agilidad con que dando el agendamiento de citas. “Próximamente estaremos terminando con la población mayor de 80 años, iniciando ya la vacunación de centros día y ancianatos, para poder cubrir ya a personas del grupo de 60 años y más”, explicó.

Campaña ‘Vacunémonos’

Por su parte, el presidente Iván Duque presentó ayer la campaña ‘Vacunémonos y Volvamos a Vivir’, con la que invitó a los colombianos a vacunarse contra el covid-19.

“Nosotros queremos que con la V de victoria, con la V de vacuna, protejamos la vida. Lo hacemos con una campaña que invita a los colombianos a vacunarse. Que sigamos acelerando este ritmo, vayamos cumpliendo las metas y logremos cubrir a la población más altamente expuesta, lo más rápido posible”, destacó.

Esta campaña, estructurada por el Ministerio de Salud, permitirá contrarrestar los niveles de desinformación que existen sobre las vacunas. Además, dará a conocer la eficacia y la seguridad de los biológicos, así como los procedimientos establecidos para acceder a ellos.

Con la estrategia, dijo, el Gobierno también busca desmitificar la información falsa que ronda sobre la vacuna, para cumplir el objetivo de vacunar al 70% de los colombianos, y destacó la participación del sector privado en la estrategia y afirmó que la vacunación contra el covid-19 es un propósito de país.

“Quiero agradecer a las empresas que se han unido a esta campaña y que han aportado recursos, pues ese gesto muestra, una vez más, que el programa nacional de vacunación es un propósito de país”.

Duque explicó que el material de la campaña ‘Vacunémonos y Volvamos a Vivir’ será divulgado en todos los medios: digitales, locales y nacionales, y espera que, con el apoyo del sector privado, siga cumpliendo una función pedagógica.

Al respecto, reiteró que el objetivo de esta semana es cumplir la meta de un millón de vacunas a nivel nacional. “Esperamos que mañana superemos los 900 mil vacunados y que estemos llegando al millón, como lo habíamos planteado, los primeros 30 días, desde el 17 de febrero cuando empezó el Plan Nacional de Vacunación”, expresó.

El presidente Duque señaló también que son ya más de 4.500 vacunadores en todo el territorio nacional dedicados a la aplicación masiva de dosis del biológico.

