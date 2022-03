Lecturas desde el Concejo de los resultados electorales  

Pasadas las elecciones parlamentarias, en donde Colombia decidió en las urnas la conformación del nuevo Senado, de la nueva Cámara de Representantes y de las consultas presidenciales de las coaliciones que no tenían un candidato único, las otras fuerzas políticas que también hicieron campaña, como las del Concejo de Bogotá, ¿qué lectura les dan a los resultados electorales, y sobre todo a la conformación de la bancada por Bogotá en la Cámara de Representantes?

EL NUEVO SIGLO habló con concejales del Nuevo Liberalismo, la Alianza Verde, el Partido Conservador, el Centro Democrático, Cambio Radical y el Pacto Histórico, quienes aportaron sus lecturas sobre los resultados de la jornada electoral del domingo.

Tres errores del Nuevo Liberalismo

Los resultados electorales del Nuevo Liberalismo no fueron los mejores. Esta fue una nueva colectividad que logró 329.756 votos en el Senado de la República pero no fueron suficientes para que alcanzaran a ocupar una curul.

Tuvo 189.973 votos en la Cámara de Representantes, lo que le valió una de las 18 circunscripciones, la cual será ocupada por la representante electa y exdirectora de Parques Nacionales, Julia Miranda (quien sacó 39.395 sufragios).

Ante ese escenario, de acuerdo con la concejal de este movimiento, Marisol Gómez, la votación que logró Juan Manuel Galán en la consulta fue buena, pues se acercó a los casi 500 mil votos, pero el resultado, en su opinión, lejos de ser idóneo dejó tres lecciones que el partido político deberá corregir.

“El Nuevo Liberalismo no debió irse de la Coalición Centro Esperanza con una lista aparte. Ahí ya había un camino recorrido, un trabajo conjunto, trayectoria. Aunque en las consultas fue una lista poco votada, en el Senado tuvieron 14 escaños y sin duda nos habría ido mejor. Creo que no era el momento para habernos separado. Haberlo hecho fue una apuesta muy arriesgada, que no rindió”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la concejal Gómez, quien acto seguido se refirió al segundo error que se cometió como colectividad:

Tomada la decisión, de acuerdo con ella equivocada, de haberse ido con una lista independiente al Senado, la concejal Gómez cree que esa lista debió estar encabezada por Carlos Fernando Galán, un personaje que, no sobra recordar, tuvo una votación de 1.022.362 votos cuando fue candidato a la Alcaldía de Bogotá. “Esa lista la debió haber encabezado Carlos Fernando Galán y fue un error que no lo hiciera”, precisó.

“Tal vez el partido se confió mucho de esa imagen, pero realmente las nuevas generaciones no conectan con el enorme político que fue él, con toda su propuesta innovadora, social y progresista en los años ochenta. Los millennials, que son votos de opinión, no se relacionan con él. Es un símbolo que las generaciones de hoy desconocen. Es un sello muy importante pero las nuevas generaciones no lo conocen”, finalizó diciendo.

Conservadores, fuertes en las regiones

Uno de los grandes ganadores de la jornada electoral del viernes fue el Partido Conservador, una colectividad que en el Senado obtuvo 2.213.528 votos, la segunda más votada y que le significó 16 curules, y la tercera fuerza política más votada en la Cámara de Representantes con 2.052.060, lo que le permitió acceder a 25 sillas de la Cámara baja.

No obstante, y consistentemente con los resultados que obtuvo en la ciudad capital (111.236 votos), en donde fue la novena de 11 fuerzas políticas que participaron con una lista en la contienda, de acuerdo con el concejal de este partido Nelson Cubides, “las regiones siguen teniendo una cercanía con nuestro partido, lo que ya no pasa en ciudades como Bogotá, en donde nuestra colectividad estuvo a punto de desaparecer y de quedarse sin una curul”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Cubides.

Añadió, por esta misma línea, que la izquierda ha ganado un terreno “impresionante” en la capital, y de ahí que, de 18 representantes a la Cámara, 15 sean o de izquierda o de centro izquierda, y esa es una clara representación de lo que está pasando en las grandes ciudades.

“Las regiones salvaron al partido. La curul de Juan Carlos Wills estuvo como a cinco mil votos de perderse por el umbral, lo que significa que el partido estuvo a pocos votos de perderse completamente en Bogotá. Y recuerda que el Concejo tenía tres curules, pasamos a dos y en algún momento tuvimos solo una. Hay un descuido absoluto del partido a las ciudades”, añadió el concejal Cubides.

Finalizó aludiendo a la renovación en materia de representación femenina, refiriendo cómo las mujeres aumentaron su liderazgo regional (la mayor votación del partido la tuvo en el Senado Nadya Georgette Blel Scaff, con 165.754 votos).

Con relación al Centro Democrático, que tuvo 1.929.370 votos en el Senado y que por consiguiente se ubicó en la quinta posición con 14 senadores; y la cuarta en la Cámara de Representantes con una votación de 1.610.666 sufragios y 16 curules, de las cuales dos serán ocupadas por la circunscripción de Bogotá, el concejal de esta colectividad Humberto Rafael Amín dijo que la representación desmejoró y el partido tendrá que seguir trabajando.

“Bogotá es una ciudad que tiende a la izquierda. Los resultados no fueron los mejores y tenemos que seguir trabajando por demostrarles a los bogotanos que el Centro Democrático sí ha hecho un trabajo importante en cabeza del presidente Iván Duque. En Bogotá los sectores de izquierda se han encargado de que no se den a conocer esas decisiones coherentes del gobierno y nos toca trabajar mucho más porque en Cámara se perdieron tres curules”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Amín.

Le puede interesar:MOE Europea hizo llamado por anomalías en elecciones

Cambio Radical a la baja

Punto aparte, con relación al comportamiento que tuvo Cambio Radical en las urnas, que en Senado tuvo 1.610.656 votos, lo que le significó 11 curules, mientras que en la Cámara de Representantes fue la sexta fuerza más votada, llegando a los 1.391.339 votos (16 curules), el concejal por esta colectividad Rolando González indicó que al partido le perjudicó, sobre todo, que no hubiera un candidato propio en una consulta.

“Yo considero que al partido le afectó que no tuviera un candidato en la consulta por el Equipo por Colombia. Bajamos nuestra representación política tanto en Senado como en Cámara, y estoy seguro que si hubiéramos tenido un candidato propio en la consulta que te acabo de mencionar, seguramente ese candidato habría ayudado a apalancar las listas y de esa manera habríamos tenido la misma o incluso una mayor representación en ambas cámaras”, indicó a este medio el representante.

Una Alianza Verde consolidada

Con relación a los resultados electorales que tuvo la Alianza Verde tanto en Senado (1.956.985 votos) como en la Cámara de Representantes (1.956.985 votos), el concejal por esta colectividad Julián Rodríguez Sastoque, quien hizo una fuerte campaña al lado de la senadora Angélica Lozano (la tercera votación al Senado en Bogotá con 51.984 sufragios), se refirió a la fuerza de su movimiento.

“El Partido Alianza Verde está más fuerte que nunca. Sirvió hacer coalición. A nivel nacional crecimos en la Cámara de Representantes”, le dijo a este medio de comunicación Rodríguez Sastoque, quien coincidió con la concejal Marisol Gómez: “Creo que en el Senado fue un error del Nuevo Liberalismo no haber hecho una lista conjunta con nosotros. Eso nos habría podido dar más curules y podríamos haber sido la fuerza mayoritaria. Aún así 14 curules era más de lo que me esperaba”, dijo el concejal.

Y con relación a la Cámara, por último, dijo que era de esperarse que el partido perdiera una curul a razón de que el voto del centro se dispersó en tres listas (Nuevo Liberalismo y la misma lista de la Coalición Centro Esperanza). “En el agregado tuvimos tres votaciones de mujeres y también me alegra que sea un mensaje del partido que las mujeres sí están listas para liderar. Me siento satisfecho con los resultados. Podría haber sido mejor pero enormes lecciones nos quedan de esta campaña”, finalizó.

La votación del Pacto, un hito histórico

Por último, la vocera de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS en el Concejo de Bogotá, Susana Muhamad, dijo que el resultado fue histórico, “pues nunca antes ningún partido de ninguna tendencia política había logrado tener a tantos representantes en la Cámara por la capital”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la cabildante, quien añadió que esta votación fue un claro mensaje y llamado de atención a la forma en la que se ha desempeñado la alcaldesa Claudia López.

“Este es un mensaje de independencia política de Bogotá, pero por otro lado me parece que es un mensaje fuertísimo para la alcaldesa Claudia López, porque uno no puede hacerse elegir, como ella lo hizo, con banderas progresistas, para terminar haciendo un gobierno que lo que ha hecho ha sido darle continuidad al gobierno de Enrique Peñalosa. Yo creo que eso se lo cobró en las urnas la ciudadanía, y creo que también expresa la necesidad de un cambio, que ya se había expresado en el paro nacional del año pasado”, añadió la concejal Muhamad.

Con respecto al Senado, la concejal también calificó de histórico el hecho de que el progresismo fuera la bancada más votada.