MOE: sufragantes encontraron problemas para acceder a mesas

En su informe de cierre de las pasadas elecciones legislativas, la Misión de Observación Electoral (MOE) indicó ayer que en el 85% de las mesas de votación que revisó, los ciudadanos tuvieron problemas para acceder o incluso para poder sufragar.

La MOE adelantó su trabajo de observación por medio de las 35 coordinaciones regionales que integran la plataforma, y los 3.589 observadores desplegados en 481 municipios, 115 en las Circunscripciones Especiales de Paz (Citrep), así como en 11 ciudades de 20 departamentos.

Indicó que la jornada electoral estuvo “marcada por la confusión ciudadana sobre los puestos de votación. En el 85% de las mesas observadas por la MOE, se reportaron casos de ciudadanos que se acercaron al puesto de votación donde suponía estaba inscrita su cédula y encontraron dificultades para votar, bien sea porque trasladaron sin previo aviso su puesto de votación, porque no sabían cuál era su mesa, no tenían su cédula inscrita en esos puestos, o cambiaron su puesto y no hicieron la debida verificación biométrica”.

Agregó que estas confusiones, que finalmente impidieron el ejercicio del voto de varios ciudadanos, tienen su origen en las fallas presentadas desde el mes de enero en el aplicativo para la inscripción de cédulas, particularmente en lo que se refiere a la validación biométrica. Asimismo, en la caída de la página de la Registraduría y la APP Infovotantes.

Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político de la Democracia de la MOE, dijo que “tenemos una jornada marcada por las afectaciones al derecho al voto. Esto se da por las fallas reiteradas que tuvimos en el proceso de inscripción de cédulas y lo complicó la caída de la página de Infovotantes y su aplicación”.

Agregó la MOE que en la jornada del pasado domingo para elegir Congreso, circunscripciones especiales de paz en Cámara, así como para las consultas interpartidistas que definieron candidatos a la Presidencia de la República, se recibieron 269 reportes de irregularidades en el voto libre que constituyen distintos delitos, como es el constreñimiento al sufragante y voto fraudulento.

Explicó la plataforma que las regiones en las que se presentaron más de estos reportes son Tolima con 34 y Antioquia con 30. En la capital de la República se hicieron 48 reportes.

La práctica contra la pureza del voto más recurrente dentro de lo que pudo recoger la MOE por observación directa, o quejas de ciudadanos, fue la entrega directa de dinero a los ciudadanos para que votaran por el candidato que les dijeran.

Según la MOE “se reportó la entrega de sumas entre los $40.000 y los $100.000”.

Circunscripciones de paz

De igual forma, esta plataforma indicó que algunas afectaciones al orden público en regiones impactaron la elección de las Circunscripciones Especiales de Paz, que otorgaron 16 escaños en la Cámara de Representantes a organizaciones sociales o de víctimas en el marco del conflicto armado.

“En total alteraciones relacionadas con protestas de los ciudadanos, algunas intervenciones de grupos armados ilegales, como lo ocurrido en el municipio de la Macarena en el Meta y en San Vicente del Caguán, que si bien no atentaron contra los puestos de votación, sí generaron zozobra en las comunidades”, dijo el subcoordinador de la MOE.

De igual manera, esta ONG hizo un llamado a la Registraduría Nacional para que en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo “revise los ajustes y los procesos de consolidación de censo electoral y el funcionamiento de las herramientas de información a la ciudadanía”.