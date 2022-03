Petro y Gutiérrez: cara a cara frente al futuro económico del país

Tras los comicios de este 13 de marzo, dos de los candidatos ya aventajaron al resto en la carrera por la Presidencia de la República. Se trata de Gustavo Petro, el líder del Pacto Histórico y quien representa a la izquierda colombiana, y por el otro lado, con menos popularidad, Federico Gutiérrez, quien tomará la batuta de la ideología de derecha para intentar alcanzar el Solio de Bolívar.

Si algo es cierto es que los dos candidatos tienen posiciones frente a la economía que distan bastante la una de la otra. Así que EL NUEVO SIGLO le presenta las propuestas en materia fiscal, de ingresos y todo lo referente al bolsillo de la nación y de los colombianos.

Gustavo Petro

El candidato más fuerte en lo que va de la contienda electoral no solo ha recibido un enorme apoyo de la población y los electores, como se demostró en los pasados comicios, sino que además ha estado en reuniones con diversas personalidades a nivel mundial, como el reconocido economista Thomas Piketty, autor del Bestseller El Capital del Siglo XXI, o el papa Francisco I, diputados y ministros de España o el recién posesionado presidente de Chile, Gabriel Boric.

Este apoyo internacional ha dado un parte de tranquilidad a algunos sectores que no se convencían de sus intenciones, azuzados por la imagen infundada que desde hace años sus opositores intentaban visibilizar de Petro, como un dictador, si alguna vez llegara a tener el poder en el país.

Pensiones

Este tema, que da tanto de largo como de ancho y sobre el cual expertos consideran que se debe cambiar el modelo actual, ha sido explicado por Petro en su intención de hacer un reajuste al sistema pensional con la creación de una administradora pública de fondos de pensiones para tener un “sistema mixto y complementario” junto con los fondos privados, como se ha propuesto desde otras ramas.

El candidato del Pacto Histórico ha manifestado que en el país “no tenemos un sistema pensional, sino un sistema de utilidades bancarias”.

Ante esta declaración, Petro dijo que no eliminaría las AFP, y sí buscaría una reforma para lograr un mínimo pensional para los colombianos. Además, ha dicho que no es necesario aumentar la edad de pensión, por lo que no lo haría.

Equidad de género

Petro ha planteado reformas que ayuden a reducir la sobrecarga de trabajo dentro y fuera del hogar, y reconozcan el aporte del cuidado de las mujeres a la economía nacional. Ha dicho que trabajará para que haya igualdad salarial entre hombres y mujeres y que ellas serán priorizadas en programas de empleo, crédito, vivienda y pensiones. Además de garantizar el derecho a la propiedad de la tierra y a la herencia para las mujeres.

Programas sociales

Para Petro, es necesaria una pensión justa y equitativa para una vejez digna a través de un sistema público y sostenible que garantice el derecho, incluyendo a la población excluida mediante un bono pensional.

Además, dice que el agua potable es un derecho y no una mercancía, por lo que trabajará para que a nadie le haga falta, asegurando el mínimo vital y gratuito, como ya se hizo en Bogotá. Los servicios públicos llegarán a todos los hogares con calidad, continuidad y tarifas justas.



En cuanto a empleo, ha dicho que lo garantizará “para que, quien quiera y pueda trabajar, lo haga en lo que desee y le haga feliz”.

Trabajará, asimismo, para combatir la desigualdad bajo los principios de justicia tributaria. Sostiene que las 4.000 personas más ricas del país pagarán lo justo y quienes realmente generen empleo tendrán beneficios, asegurando así una canasta familiar libre de IVA.

Energía

Aunque en sus declaraciones ha expresado que detendría la extracción de petróleo cuando sea Presidente, la verdad es que los analistas toman esta afirmación como un argumento de campaña, más que como una realidad.

Su propuesta es reducir al máximo la dependencia económica del país del petróleo como lo han dicho expertos nacionales e internacionales. Su política, de alejar la economía de los combustibles fósiles, estaría apoyada por el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, y al brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.

Los pilares de las propuestas de Petro son una economía que no dependa de los combustibles fósiles, la minería y extracción de hidrocarburos, con más importancia en el agro.

También se destaca que haría una reforma tributaria que elimine las exenciones y la transformación del concepto de salario mínimo por un salario real basado en el capital e ingresos.

Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez, también conocido como Fico, se puede decir que es la continuación de las políticas económicas que han regido al país en los últimos años. Tras recibir el apoyo del ahora excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, otrora ficha del Centro Democrático y del uribismo para la contienda electoral, Gutiérrez pasa a ser el abanderado de las políticas económicas y sociales que se han implementado en el país y que muestran las cifras que se manejan actualmente.

Agro

Una de las principales propuestas del candidato de derecha ya había sido mencionada durante varios años por su principal contendor, Gustavo Petro, y es la de convertir al país en una despensa agrícola.

Para Fico, el problema de la inflación, los costos de los alimentos y la vulnerabilidad de los más pobres en esta materia resultan ser un tema que no solo se puede solucionar con un aumento del salario mínimo.

Según el ganador de la coalición Equipo por Colombia, el paro que se vivió el año pasado fue el causante del desbordado aumento de los precios; sin embargo, es obvia la coyuntura internacional que no solo ha encarecido el valor de los alimentos en Colombia, sino en todo el mundo.

Por eso su propuesta de hacer el país una despensa agrícola requiere potenciar la inversión en el campo, el uso de regalías, además de aprovechar los distritos de riego (en los que anteriormente se han dado graves casos de corrupción en su adjudicación), la titularización de las tierras y más créditos para los campesinos.

Empleo

Para Fico, es necesario que el país crezca a una tasa mayor al 5%, además de hacer que el desempleo se ubique en un solo dígito.

¿Cómo hacerlo?

"Vamos a mover la economía a través de múltiples sectores. Con la construcción de un millón de viviendas VIS, 800 mil en zona urbana y 200 mil en zona rural; además, vamos a impulsar la construcción de 400 mil viviendas adicionales No VIS, el mejoramiento de 200 mil en hogares vulnerables y la conexión de 300 mil hogares a servicios públicos de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras", expresó en su momento.

Según el candidato presidencial, esa dinamización de la economía sería el eje que promueva la política social aportando empleo y desarrollo. “No hay mejor política de generación de empleo que el crecimiento económico", expresó frente a un medio de comunicación especializado en economía.

Otras de sus propuestas son la construcción de pequeños distritos de riego y potenciar la frontera agrícola de la nación. Igualmente, aumentar el financiamiento agropecuario e incrementar los descuentos de Finagro.

Energía

Al igual que su contendiente más fuerte, Federico Gutiérrez pretende hacer una transición energética, aseverando que no acabaría con la extracción de petróleo y que haría un cambio hacia otro tipo de energías.