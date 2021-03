Una ciudad indignada despide a un héroe de cuadrante

Ayer todavía los bogotanos no salían de su estupor ante el asesinato del patrullero Edwin Caro, ocurrido el miércoles en la localidad de Chapinero.

Pero la perplejidad por las circunstancias en que perdió la vida el uniformado, no impidió que la ciudadanía se manifestara en solidaridad con la Policía Nacional por otro sacrificio de uno de los suyos cuando cumplía con su deber.

En lugar de los violentos hechos, Calle 79 con Carrera Séptima, uniformados y civiles depositaron flores, mientras se escuchaba el sonido triste de las sirenas y las luces intermitentes de las patrullas de la institución policial.

Desde entonces y hasta hoy, las banderas en las instalaciones policiales estarán izadas a media asta en memoria del patrullero Caro, quien llevaba solo cinco meses de servicio en Bogotá (se había mudado a la capital el pasado 29 de octubre).

Asesinato

La muerte del patrullero se registró el miércoles hacia las 3:30 de la tarde, cuando se desató un intercambio de disparos en la Calle 79 con Carrera Séptima, en donde además del uniformado, fallecieron otras dos personas.

Caro, que había nacido hace 24 años en el municipio de Pueblo Rico, Antioquia, estaba procediendo a requisar a una persona, quien respondió disparándole a la cara; el agresor también falleció en la balacera que se registró; un acompañante suyo fue capturado.

El parte oficial señaló que “el cuadrante 12 intercepta a dos sujetos, que al notar la presencia policial toman actitud sospechosa, al solicitar el registro a las personas uno de ellos impacta en la humanidad de un uniformado”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Óscar Gómez, expresó que “180.000 hombres y mujeres policías agradecemos a los colombianos las manifestaciones de solidaridad y afecto por nuestro héroe del cuadrante Edwin Caro. Seguiremos honrando su memoria comprometidos con la seguridad y convivencia ciudadana”.

Para el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, “un valiente policía pierde su vida haciendo lo que hacen los policías de los cuadrantes, protegiendo a los ciudadanos, salvando vidas, protegiendo los bienes. Fue atacado por unos delincuentes y perdió su vida. Un saludo a su familia, nos sentimos orgullosos de que este muchacho haya escogido la Policía como su forma de vida. Es un héroe del país, vamos a capturar a todos los integrantes de esa organización criminal”.

A su turno, el presidente Iván Duque declaró: “Muy triste la muerte de otro miembro de la Policía en cumplimiento de su deber. Todo el reconocimiento a Edwin Caro, vilmente asesinado en Bogotá. Este héroe, de 24 años, dio su vida para protegernos y su sacrificio no quedará impune”.

Le puede interesar: Tercer tiroteo en 24 horas deja 2 muertos en el centro de Bogotá

En la mira

El homicidio cometido contra el patrullero Caro se suma a los ejecutados contra los uniformados en todo el país, destacándose el llamado ‘plan pistola’ en Antioquia, Córdoba y Sucre impulsado por el ‘Clan del Golfo’ luego de que la Fuerza Pública neutralizara a Nelson Darío Hurtado, alias ‘Marihuano’, mano derecha de alias ‘Otoniel’, máximo jefe del ese grupo armado organizado (GAO), abatido en la vereda Buenavista, de Riosucio Chocó.

Ante la amenaza, que se concretó con el asesinato de al menos tres policías, el fiscal general Francisco Barbosa anunció hace casi un mes el fortalecimiento del combate a las organizaciones criminales que están afectando esa región con investigadores, peritos y fiscales.

La situación en esa zona del país llegó al extremo de que el comandante de la Policía en Sucre, coronel Juan Carlos Ramírez, les pidió a sus hombres desplazarse vestidos de civil cuando no estén de servicio y en lo posible no movilizarse por las vías, y que si lo deben hacer, solo sea en horas laborales y con los respectivos elementos de protección y seguridad para no ser objeto de la amenaza contra la Policía Nacional.

“Hay una amenaza seria. Frente a una oleada de atentados, frente a uniformados que den la oportunidad para que eso se materialice. Por favor, señores oficiales: dejen las respectivas constancias, hagan anotaciones y notifiquen de manera directa a todas sus unidades”, expresó Ramírez.

El ‘plan pistola’ es una modalidad de crimen utilizada por los llamados GAO en respuesta a operativos de la Policía que terminan con la muerte o captura de sus líderes.

Hace algún tiempo, el general en retiro Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional, recordó que el denominado ‘plan pistola’ es un acto delincuencial que viene desde la guerra con el Cartel de Medellín y el ofrecimiento de Pablo Escobar de una recompensa para quienes asesinaran a un policía. A partir de ahí, otras organizaciones armadas ilegales fueron utilizando estrategias similares.