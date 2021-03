Reforma tributaria debe recaudar 1,5 % del PIB: comité de la regla fiscal

El 11 de marzo el Comité consultivo de la Regla Fiscal afirmó que el proyecto de radicar pronto una propuesta integral de reforma fiscal es “impostergable”, señalando que se requiere al menos 1,5% del PIB de manera permanente para cubrir el hueco fiscal, lo que equivale aproximadamente a $15 billones.

A su vez, los miembros del comité dijeron que la prioridad debe ser continuar la recuperación económica y garantizar la reducción de la deuda, cuidando la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica.

“Nosotros no podemos, una vez salgamos de la pandemia, quedarnos con los brazos cruzados como si no hubiera pasado nada. Tuvimos unos gastos extraordinarios y necesitamos compensar a los inversionistas que nos han prestado esa plata y no podemos continuar con esa diferencia tan grande entre lo que nos ingresa y lo que nos gastamos”, afirmó el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.