"Estigmatización y xenofobia son nuevas formas de violencia"

Las actitudes de estigmatización y de xenofobia fueron calificadas por el presidente Iván Duque como generadores de nuevas formas de violencia.

Estas declaraciones las hizo en el marco del Foro ‘Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos’, realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

"No hay nada más peligroso y grave que escuchar el discurso xenofóbico, que no solamente es carente de sentimientos, sino que muchas veces termina generando situaciones de violencia", aseguró el Jefe de Estado y agregó si las personas violan las leyes de algún país deben responder ante la justicia.

Con protección temporal esperamos destruir sentimientos y discursos xenofóbicos, porque el camino facilista de estigmatización y generalización es doloroso. Si alguien viola la ley, debe caerle el peso de la justicia, pero no estigmatizar, porque genera nuevas formas de violencia

No obstante, Duque instó a que esto no debe llevar a generalizar a personas de otros países y considerarlos como delincuentes. "No se puede hacer una estigmatización generalizada porque está es partera de formas de violencia", subrayó.

Asimismo, recordó que hace años los colombianos también fueron objeto de estigmatización y de xenofobia, cuando había connacionales que violaban las leyes de otros países.

"Vemos en el mundo que muchas veces los discursos populistas, facilistas y demagógicos apelan a la xenofobia, a la estigmatización y al rechazo, al tratar de que las conductas obedecen según la nacionalidad y no a la objetividad que debe obedecer cuando hay algo contrario a la ley", puntualizó.

En ese sentido, el Presidente instó a los colombianos a ser solidarios con los migrantes venezolanos pues "ellos son gente de bien".

Finalmente, reiteró que con el Estatuto de Protección Temporal para la Migrantes Venezolanos, su gobierno ha dado un paso histórico de fraternidad y de solidaridad, que debe ser ejemplo para el mundo.