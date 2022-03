Más del 50% de jóvenes trabajaron de noviembre a enero: DANE

Durante el trimestre móvil noviembre 2021-enero 2022, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en el total nacional fue de 54,3%, mientras en el mismo periodo del año anterior esta tasa fue de 57,5%, lo que representa una disminución de 3,2%.

De acuerdo con el informe del DANE, la tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 15 y 28 años fue de 43,1%, presentando una disminución de 1,2% comparada con el trimestre móvil noviembre 2020-enero 2021 (44,3%). Asimismo, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 20,6%, registrando una disminución de 2,1% frente al trimestre móvil noviembre 2020-enero 2021 (22,7%).

En ese mismo trimestre móvil la rama de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados fue Comercio y reparación de vehículos (19,4%), seguida de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,6%).

Una de las buenas noticias es que durante este periodo fueron más los jóvenes que tuvieron un trabajo formal, ya que como empleado particular se registró un 49,6% y por cuenta propia 37,7%, y fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación de la población ocupada joven en el trimestre móvil noviembre 2021- enero 2022.

Mientras que la tasa de informalidad sigue sobre el 40%, de noviembre de 2021 a enero de 2022 la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 43,5%. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 44,9%.

En ese periodo, por sexo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,0%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 43,0%. En el trimestre móvil noviembre 2020-enero 2021, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 47,6% y 46,1%, respectivamente.

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta A.M. (67,0%), Sincelejo (66,3%) y Riohacha (63,0%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Bogotá D.C. (34,0%), Manizales A.M. (38,0%) y Medellín A.M. (40,3%).

El 93,4% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período noviembre 2021-enero 2022 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud. En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 57,3%.