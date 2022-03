Discusión entre concejales del Polo por listas al Congreso  

Desde hace poco más de un año se comenzaron a profundizar las diferencias entre los concejales de Bogotá que hacen parte del Polo Democrático Alternativo, y en esta última semana de elecciones, por la forma en la que se conformó la lista de dicho partido para los comicios electorales de este domingo, hubo un nuevo rifirrafe entre dos de sus integrantes.

Se trató de un comentario que primero hizo el concejal Carlos Carrillo por este medio de comunicación, y que posteriormente fue replicado, también a través de EL NUEVO SIGLO, por el cabildante Celio Nieves.

Frente a los apoyos de distintos concejales a candidatos tanto a la Cámara de Representantes como al Senado de la República, el concejal del Polo Democrático Alternativo Carlos Carrillo le indicó a este medio de comunicación que al Senado de la República dará su voto “con enormes reservas” a la lista del Pacto Histórico, pues de acuerdo con él la forma en la que se organizó la lista fue “absolutamente antidemocrática y no estoy de acuerdo con su orden. No obstante, la única forma en la que el candidato que apoyo, que es Wilson Arias, el único camino para tratar que sea senador, será votando por la lista”, indicó a este periódico el concejal del Polo.

Y con relación a la Cámara de Representantes, el concejal Carrillo dijo que lo que pasó en la conformación de la lista “fue absolutamente irreglamentario; Tamara Argote fue una usurpadora y de ninguna manera puedo apoyar esa lista, siendo yo militante del Polo. Los concejales Argote y Nieves se robaron la curul”, concluyó.

Le puede interesar: Así sería la cirugía en la bancada de Bogotá en la Cámara

Poco después, el concejal Celio Nieves advirtió que el concejal Carlos Carrillo le está mintiendo a la ciudad, y comenzó por aclarar que él no hace parte de la coordinadora del partido, que fue la que tomó la decisión de seleccionar a un grupo de líderes del partido para que hicieran parte de la lista del Pacto Histórico.

“Ellos tomaron la decisión de sugerir un orden y el Polo estaba en el conocimiento de que la lista sería paritaria, conformada entre hombres y mujeres. Esa discusión final se definió en lo que se llamó en el Pacto Histórico un colegio electoral. Allí hicieron el ordenamiento de la lista y se determinó que el representante Racero encabezaría y que a partir de allí teníamos que someternos a la paridad de hombre-mujer y así sucesivamente”, comenzó por explicar a EL NUEVO SIGLO el concejal Nieves.

Acto seguido explicó que Tamara Argote quedó en el cuarto renglón, “y Alirio Uribe, con quien yo he trabajado en otras oportunidades, quedó en el quinto renglón y aspiramos a que salga. El señor Carrillo nunca lo postuló para que ocupara un mejor renglón y esa es otra de las mentiras que el acostumbra manifestar. Y no lo hizo porque tenía otras prioridades con otras candidaturas. Sencillamente no fueron tenidas en cuenta. Esa fue una decisión democrática que tomó el Polo a través de la coordinadora del Distrito Capital y esa es la gran verdad”, finalizó su explicación.

En estos momentos la bancada del Polo en el Concejo está conformada por Celio Nieves, Carlos Carrillo y Álvaro Argote (el concejal Manuel Sarmiento fue elegido por esta colectividad pero se retiro poco después de que se instalara el Concejo para el 2020-2024, pues pasó a hacer parte del partido político Dignidad).