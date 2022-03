Ratifican casa por cárcel para el abogado Diego Cadena

Diego Cadena continuará con la medida de prisión domiciliaria, luego de que este jueves negaran la petición de la Fiscalía para que fuera trasladado a un centro carcelario.

La juez 71 Penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, ratificó la decisión contra el abogado, luego de que fuera detenido por salir del país, y que según el ente acusador, violó la medida de aseguramiento vigente desde el 6 de agosto de 2020.

"La Fiscalía fue inerte, inane, inactiva y lo digo con respeto (...), al parecer lo que quería era concurrir a ese show mediático a eso que se estableció por parte de los medios de comunicación y respeto profundamente la función que tiene los medios de comunicación que es la libertad de prensa que ejercen una labor fundamental para poner a toda la ciudadanía en contexto con las situaciones que están ocurriendo pero usted señor Fiscal tiene unas funciones muy importantes y tenía muchas formas de concurrir ¿por qué no le solicitó al Inpec si se estaba cumpliendo o no con la medida? no existe ningún elemento", dijo la juez.

Ante el fallo, el fiscal delegeado, Daniel Hernández, apeló la decisión y se espera un nuevo pronunciamiento, mientras el abogado Cadena continúa en prisión domiciliaria en su casa en Cali.

Cuando se conoció la salida de Cadena a Panamá, el abogado Iván Cancino aseguró que “la medida de aseguramiento está vigente, pero no tiene orden de captura”.