Gerente de Metro Bogotá confirma que la obra se está ejecutando

Tras las últimas declaraciones del candidato Gustavo Petro, quien indicó que la obra del metro de la capital no se está ejecutando, el gerente de de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, aseguró que desde 17 de agosto desde 2021 iniciaron labores en el patio taller.

En medio de una conversación que sostuvo Petro en Blu Radio, aseguró que la obra no se está ejecutando, dado que, según él, la empresa china no ha entregado los estudios "y, en esa medida, no se puede construir lo que no está diseñado"

Sin embargo, el gerente de Metro aseguró que el contrato suscrito para la construcción de la obra se está ejecutando y tendrá que hacerse como está establecido actualmente.

“Llevamos un avance muy importante por encima de la programación. Estamos en la fase de estabilización del patio taller”, mencionó Narváez a Blu Radio

Le puede interesar:El Metro es imparable”, mensaje de Claudia López a Gustavo Petro

Adicional a eso, Narváez indicó que, el contrato tiene los compromisos presupuestales a través de vigencias futuras de la nación que respaldan créditos que se han hecho con la banca multilateral.

Finalmente,el gerente de Metro de Bogotá recalcó que el contrato por valor de 12.94 billones de pesos del año 2017 no se puede modificar.