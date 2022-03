Dólar digital, un paso más para acabar con el dinero en efectivo

Esta semana, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, anunció que permitirá estudiar la posibilidad de crear un dólar digital. Estas declaraciones abren la puerta a muchos interrogantes, pero más allá de las preguntas, también es una ventana para que las criptomonedas, entre ellas el bitcóin, tengan un mayor aval, puedan llegar a ser monedas legales en curso en gran cantidad de países y, sobre todo, se empiece a regular este sistema.

Para entender qué implicaciones podría tener este anuncio, EL NUEVO SIGLO conversó con tres expertos que contaron qué significa, los efectos que podría tener y si es posible llevar a cabo esta transición de una moneda 100% física a una divisa híbrida entre lo digital y el efectivo.

Agustín Vera, experto en el mercado estadounidense, dijo que este anuncio no implica una gran sorpresa, pues el proyecto ya estaba en curso desde el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y la reserva federal de Boston.

Blockchain

“Lo que se busca es agilizar los sistemas de transferencias y pagos con un sistema que aproveche la tecnología blockchain y permita tener mayor seguridad y protección de datos, buscando eliminar gran parte de los fraudes financieros que ocurren en la actualidad mediante la encriptación que ofrece esta tecnología”, explicó Vera.

Para el analista, “este avance se suma a las investigaciones de la Bolsa de Nueva York sobre el mismo tema y la emisión de títulos valores mediante tecnología blockchain. Hay que entender que blockchain no es sinónimo de criptomoneda y que esta tecnología es súper útil para la protección de consumidores, transacciones y tener un mercado más ágil en el futuro”, agregó.

¿Fin del efectivo?

Para el docente universitario Édgar Jiménez, esto sería como más de lo mismo, pero avalado. “La única diferencia, digamos, si puede haber elementos a favor y en contra, pero hoy en día poco se ve el dinero real, por decirlo así, en efectivo. El tema del dólar digital surge justamente por todo el tema de criptomonedas, pero realmente sería más de lo mismo, en mi opinión, porque realmente en el mundo de las criptomonedas la idea es que sea descentralizado y un dólar digital seguiría siendo centralizado, porque está a cargo de la Reserva Federal de los Estados Unidos”, señaló.

Jiménez añade que Estados Unidos, al ser país emisor, puede pasar a tener mayor control sobre el dinero que circula. “La gente o los ciudadanos de a pie manejarían su dinero desde el celular, habría más control sobre los movimientos que hacen las personas. Tal vez eso no le guste mucho a la gente; por el otro lado, dentro de las ventajas habría inclusión financiera. Personas que no tienen cuentas en el sistema financiero pero pueden tener en su celular, abrirlo de forma sencilla y cargarlo con dólares”.

A un tema tan relevante como la inclusión financiera, se le añade que se beneficiaría el comercio internacional, justo en un momento en que la logística y el consumo por plataformas virtuales en otros países se han popularizado de manera exponencial. “Pagar en el comercio internacional es buenísimo, si eso llega a suceder, usted va a poder hacer giros de una manera muy rápida, muy sencilla y tal vez más fácil que hoy; entonces tiene sus puntos a favor y en contra. Yo creo que eso va a suceder porque realmente ya lo estamos viviendo, aunque parcialmente, ya que no mucha gente utiliza efectivo, del salario que la gente recibe, digamos de $100, ¿cuánto realmente tiene o usa en efectivo? Es muy poquito, todo se vuelve digital y se hacen simplemente transferencias”, recalcó el profesor universitario.

Control financiero

Desde la academia se estima que este cambio permitiría un mayor control de parte de los Estados sobre las finanzas de los ciudadanos.

Para finalizar, Jiménez agregó que “entonces los ciudadanos podrían tener en su celular sus monederos dentro del monedero, en ellos dólares o cualquier otra divisa, y ese sería el día a día. Creo yo que eso se presta para controlar muchísimo más las finanzas de las personas, de los ciudadanos muy al centavo, ya que cada cuenta o cada monedero tendría asignado un número de identificación con nombre, dirección y todos los datos personales, así que el hecho de que funcione, sí funcionaría”, señaló.

Riesgos

La Casa Blanca también ha admitido que existen riesgos potenciales y desventajas a considerar en el proyecto, por lo que ha insistido en la necesidad de priorizar las evaluaciones oportunas de estos y de los beneficios bajo varios diseños, para garantizar que Estados Unidos siga siendo un líder en el sistema financiero internacional.

De este modo, en un plazo de 180 días, la Secretaria del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, el Fiscal General, el Secretario de Comercio, el Secretario de Seguridad Nacional, el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto, el Director de Inteligencia Nacional y los jefes de otras agencias relevantes presentarán al Presidente un informe sobre el futuro del dinero y los sistemas de pago, incluidas las condiciones que impulsan la adopción generalizada de activos digitales.

Además, el presidente de EE.UU. alentó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a continuar investigando e informando sobre la medida en que las Central Bank Digital Currency, CBDC (en español, Moneda Digital de Banco Central), podrían mejorar la eficiencia y reducir los costes de los sistemas de pagos existentes y futuros, para evaluar la forma óptima de una CBDC de los Estados Unidos, y para desarrollar un plan estratégico para la Reserva Federal y el Gobierno de ese país.

Reacciones del mercado

Diego Franco, analista de mercados, también explica que se registraron alzas de estas monedas virtuales. “Las alzas que registran son más o menos las que ese tipo de activos o instrumentos tienen. Creo que hay información incompleta todavía y creo que, si no fuera así, sí hubiéramos visto una subida mucho más fuerte en todas las criptomonedas”, señaló.

Para el economista, hace falta información que permita ahondar en un análisis más profundo. “Yo creo que todavía falta mucha información, porque Biden solamente abrió la posibilidad de un marco relacionado con el dólar digital y criptomonedas, pero no dijo cuándo, no dijo cómo, qué condiciones, entonces realmente más allá de eso no se puede hablar”, comentó.

Sin embargo, ve que el mercado “a nivel general, las criptomonedas, lo vieron de forma positiva y reaccionaron, pero también puedo pensar que esa reacción de las criptomonedas no es por Biden, sino simplemente porque el mercado ese día fue más favorable, y cuando es más favorable, todos los activos, incluyendo ese tipo de instrumentos, también sube”, recalcó Franco.