Claudia López condenó vandalismo en el Día de la Mujer

Aunque ayer avanzaron las celebraciones por parte de distintas entidades, enmarcadas en la conmemoración del Día de la Mujer, la alcaldesa mayor, Claudia López, condenó los hechos de vandalismo que tuvieron lugar el pasado martes.

“Romper vidrios no repara a ninguna mujer violentada. En cambio afectaron a miles de mujeres que usan el transporte público, cuyas usuarias son 65% mujeres. Justificar la violencia es una de las causas estructurales de nuestras desgracias, empezando por las de las mujeres”, indicó ayer en horas de la mañana la alcaldesa Claudia López, al evaluar los desmanes del martes.

Añadió, además, que “la noticia hoy deberían ser los múltiples eventos y acciones que se llevaron a cabo el 8 de marzo, públicos y privados, de reconocimiento y apoyo a las causas y liderazgo de las mujeres. Pero no, un puñado de violentas se toman los espacios. No aprendemos que la violencia no es la vía ni debe ser la protagonista”, puntualizó la Mandataria distrital.

Y es que desde el mismo martes en la noche la Alcaldesa fue clara al advertir que los actos vandálicos no representan ni a las mujeres y ni las causas que se conmemoran todos los 8 de marzo. “Las mujeres rechazamos la violencia. Una minoría no empañará el gran movimiento de mujeres ni los múltiples actos del día de la mujer. Las responsables individuales responderán ante la justicia”, advirtió.

No obstante, vale referir que tanto el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, como el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, resaltaron que “en el 98% de las manifestaciones sociales no ha intervenido la fuerza pública”.

Así mismo, el secretario Fernández aprovechó para resaltar que en ocho de los 11 delitos de mayor impacto en Bogotá, el plan de seguridad de la Alcaldía aplicado hace 45 días comenzó a mostrar indicadores a la baja en el primer bimestre de 2022.

Afectación a Transmilenio

Punto aparte, vale referir que de acuerdo con la empresa de Transmilenio, el balance del 8M era el siguiente: con corte a las seis de la mañana del día de ayer (última actualización hecha al cierre de esta edición), habían validado su entrada al sistema, que ya estaba operando sin novedades relacionadas con las manifestaciones a excepción de la estación del Concejo de Bogotá, que amaneció cerrada, un total de 337.336 personas.

El 8 de marzo las afectaciones a la infraestructura del sistema de Transmilenio fue el siguiente: del total de los 152 accesos del Sistema Troncal se encuentran en operación 137 estaciones, nueve portales y cuatro estaciones de Transmicable. Por lo menos ocho estaciones presentaron algún tipo de afectación física y la estación del Concejo de Bogotá se estaba terminando de habilitar para brindar servicio al cierre de esta edición.

Así mismo, las estaciones que presentaron vidrios, puertas laterales o ventanas rotas fueron las de la Avenida 39, Calle 57, Marly, Calle 45, Centro de Memoria, Concejo de Bogotá, Avenida El Dorado y el Portal El Dorado. Así mismo, se vieron afectadas por grafitis las estaciones de la Calle 76, Calle 72, Flores, Calle 63, Calle 57, Marly, Calle 39, Calle 34, Calle 26, la estación del CAD y de la Avenida El Dorado.

También fue víctima de grafiteo las estaciones del Centro de Memoria y del Concejo Bogotá, y de los 2.364 buses troncales que tiene el Sistema, seis de ellos reportaron afectación por grafitis, tres buses biarticulados y tres buses articulados.