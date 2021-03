Minsalud no penalizará colados en vacunación contra Covid-19

El Viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, se pronunció acerca de dos casos publicados en redes sociales sobre dos ciudadanos que fueron registrados erróneamente para recibir la dosis de la vacuna contra el Covid-19 ya que no pertecen a ningún sector priorizado hasta el momento en el Plan Nacional de Vacunación.

El viceministro dijo que “La responsabilidad y la ética deben primar en todo momento en el país, y mucho más en el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19”.

Del mismo modo afirmó que la responsabilidad de las asignaciones de etapa y fecha de vacunación recae sobre los representantes legales de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), quienes son los encargados de filtrar y remitir al Ministerio de Salud únicamente a las personas que cumplan con todos los requisitos diseñados y contemplados para cada etapa en el Plan Nacional de Vacunación.

El viceministro Moscoso también aclaró que para el Gobierno Nacional es muy dificil tener concimiento sobre los trabajadores de salud y por eso las IPS “ son las que, tienen la obligación de deci quiénes son sus trabajadores que se encuentran en la primera línea de riesgo.

Además, agregó que la ética debe ser tenida en cuenta por los ciudadanos. “Si a mí, el representante legal me postuló para la primera etapa, y si no me corresponde el turno, debo desistir, no me debo vacunar y sí esperar”.

Moscoso reiteró que no va a penalizar ni cuestionar los casos presentados, pues dicha tarea le corresponde a la Superintendencia de Salud, a la Procuraduría y a las demás instancias de orden legal.

El Viceministro indicó que el cronograma de arribo de las dosis al país sigue su marcha de acuerdo con las fechas previamente estipuladas y confirmó que este miércoles arriba un nuevo lote de biológicos, cuya distribución será inmediata y por eso mismo invitó a la responsabilidad y la ética en todo momento” ya que los planes de vacunación fueron diseñados con el fin de evitar aglomeraciones que puedan ser perjudiciales e incrementar los contagios.

