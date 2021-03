“Estamos colgados en exploración y sísmica”

Ya antes de la pandemia Colombia tenía problemas para incrementar sus reservas de petróleo y gas debido a un comportamiento irregular en la exploración de pozos, sobre todo en materia de sísmica, el primer proceso que se aplica en la búsqueda de yacimientos de combustibles fósiles.

Las mayores o menores operaciones en sísmica son fundamentales para saber a qué debe atenerse el país en materia de crudo y cuál debe ser la estrategia para aumentar los horizontes de exploración a corto y mediano plazos.

Pero no es el único tema bajo discusión en estos momentos. Se está en pleno proceso de análisis sobre la posibilidad de arrancar los proyectos piloto para la exploración de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking.

Enrique Velásquez es uno de los expertos colombianos con mayor trayectoria en hidrocarburos no solo dentro del país sino en el exterior. Es presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos (ACGG) y como tal señala que hoy “estamos colgados en exploración y en sísmica”, debido, primero, al impacto de la pandemia y, segundo, a la inversión que se requiere para impulsar los proyectos.

El experto señala que “cuando uno mira las cifras de una manera muy fría ve que las reservas de petróleo solo alcanzan entre 6 o 7 años, pero eso depende de muchas cosas y como se mire: cuando se decide hacer sísmica, perforar y comenzar a producir se puede tardar entre 5 años y 6 años. Entonces la amenaza es real: tenemos que reponer reservas de la manera más rápida posible”.

Sísmica

Asegura el presidente de la ACGG, que “la actividad ha estado muy baja en cuanto a pozos perforados y en cuanto a sísmica disparada en los años anteriores. Uno pudiera, quizás, culpar al precio del petróleo pues desafortunadamente fue tan malo y luego vino la pandemia. Pero independiente de estos agravantes, lo que sí preocupa mucho es la inactividad, porque recordemos que nosotros producíamos 883 mil barriles en noviembre del 2018 y en noviembre del 2020 estamos apenas en 770 mil barriles. Es decir, hemos perdido 120 mil barriles en un año de producción”.

Refiriéndose a la cantidad de pozos perforados, Velásquez dice que “en realidad han sido muy pocos. Por ejemplo durante 2019 estábamos perforando alrededor de 50 pozos y el 2020 fueron muy pocos, alrededor de 12 o un poco menos. Para un país que requiere de exploración, que requiere de reemplazo de petróleo, eso es muy poco”.

De acuerdo con el experto en la sísmica el asunto es alarmante. Explicó que en esta técnica “en tierra en el 2019 solo se registraron menos de 3 mil kilómetros y el año pasado aún menos. Luego es muy poca actividad y debemos retomarla prontamente. Es decir, que estamos colgados”.

Sobre las iniciativas que tienen las empresas para invertir en exploración y en sísmica, Velásquez sostiene que “toda esta actividad implica altos costos que varias compañías están dispuestas a asumir, siempre y cuando los precios se mantengan en niveles rentables para sostener el negocio. Desde las evaluaciones técnicas elaboradas por los equipos de exploración, hasta la perforación de pozos exploratorios, las compañías destinarán importantes recursos de inversión en riesgo de millones de dólares”.

Inversiones

Destaca, asimismo, que “para el 2021, Ecopetrol anunció un plan de inversiones por un monto estimado entre US$3.500 y US$4.000 millones, de los cuales el 80% se enfocará en Colombia. En el marco de sus planes de crecimiento rentable y sostenible, la compañía anunció que el 77% de las inversiones será en exploración y producción, específicamente en tecnología de recobro mejorado, exploración offshore y yacimientos no-convencionales (YNC). De este porcentaje de inversión, US$600 millones se destinarán para los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) en el Valle Medio del Magdalena e inversiones en el Permian”.

Precisamente sobre el desarrollo de los proyectos piloto que Ecopetrol empezará en la técnica de fracking, el presidente de la ACGG señaló que “eso debe arrancar el próximo año. En este momento se está todavía trabajando en todos los temas ambientales, técnicos, de salud, comunidades, etc., que se tienen que satisfacer, que tienen que llenar sus pilotos con el fin de que cumplan su misión integral”.

Indicó Velásquez que esta nueva etapa en búsqueda de hidrocarburos, “la primera parte es la exploración, la segunda parte es la producción y luego viene el desarrollo. En la parte de exploración lo primero que se debe hacer es generar conocimiento que, por lo general, viene de geología, de experticia, también llamada geología de campo”.

Aportes

Sobre el papel de los geólogos y geofísicos a desarrollar en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, manifestó que “nosotros nos encontramos en esta primera parte de la cadena de valor y justamente el impacto nuestro comienza allí, comienza ayudando, no únicamente a los pilotos, sino en general en la sísmica y pozos exploratorios”.

Destacó que “uno de los problemas que hay en el desarrollo no únicamente de hidrocarburos, sino también el minero, es el relacionamiento con las comunidades. El problema principal es por la falta de información o, mejor, por la desinformación. De allí que nuestra misión como Asociación es justamente llegar allí, llegar al territorio, explicar de una manera muy sencilla y gráfica qué es lo que se va a hacer”.

Sobre si Colombia tiene los suficientes geólogos y geofísicos para poder emprender esta etapa clave para reactivar la producción petrolera en el país, el experto sostiene que “sí, digamos que la geología y las facultades de Geología y Geofísica han crecido en los últimos años. En la actualidad hay aproximadamente siete facultades en siete universidades que gradúan geólogos por lo menos en pregrado y algunos en maestría y doctorado”.

Asegura que “desde el año 2014, debido a la baja del flujo del petróleo, eso causó un impacto importante en el empleo. Ahora, con esta reactivación, se abren puertas para que estos geólogos y geofísicos se empleen. Ecopetrol tiene un programa que se llama Semilleros, ahí reclutan geólogos y geofísicos, además de otros profesionales para crecer con la industria. Entonces sí tenemos suficientes personas”.

Los extranjeros

Referente a la llegada de muchos profesionales ante la quiebra del sector de hidrocarburos en Venezuela, el presidente de los geólogos colombianos sostiene que en “la industria del petróleo, que es una industria universal, una industria globalizada, se pueden encontrar geólogos, geofísicos e ingenieros colombianos en Estados Unidos, en Noruega, en Arabia Saudita. Yo soy un ejemplo de expatriado, a mí Ecopetrol me repatrió. Pongo estos ejemplos porque quiero decir que así como los colombianos hemos ido afuera, también los profesionales de otros países vienen a Colombia”.

Agregó que muchos de “estos profesionales tienen mucha experiencia, tienen experticia en prácticas, se aprende de ellos. Ahora, gremialmente así como a uno le piden su experticia y sus requerimientos legales fuera de Colombia, aquí igualmente se tienen que matricular ante los consejos profesionales de geología, de ingeniería de petróleos…”.

Puntualizó Velásquez que no tenía una cifra exacta al respecto “porque esto lo maneja el Consejo Nacional de Geología, sobre cuántos extranjeros pudieran estar en el país, pero puedo dar un parte de tranquilidad de que no están ocupando plazas que deban ocupar los colombianos. Igualmente, si hay una competencia, si tenemos extranjeros, eso no impide que el profesional colombiano avance”.