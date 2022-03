Día sin IVA: ¿beneficia o agrava la inflación en el país?

Mientras muchos colombianos esperan con ansias el Día sin IVA, otros no tienen planeado comprar producto alguno que se encuentre dentro de los incluidos en el decreto del Gobierno nacional. Sin embargo, más allá de los deseos de los connacionales, dos sectores han levantado sus voces frente a esta jornada de consumo masivo.

Según una encuesta adelantada por el diario El Heraldo, 65,5% de las personas respondieron No a la pregunta: ¿Planea aprovechar el Día sin IVA, que se realizará el próximo viernes 11 de marzo, para comprar algo?

Entretanto, el 34,5% restante sí participaría en esta jornada.

Eso demuestra que durante esta nueva fecha, la mayoría de los colombianos se abstendrán de gastar su dinero en los bienes durables o semidurables, que son los que se ofertan y están en el listado aprobado por el Ejecutivo.

Gasto innecesario

Frente al Día sin IVA, hay dos posturas definidas: una que va de la mano con los datos de la encuesta referida anteriormente, en la que se ve esta jornada como un gasto, más allá de un ahorro o una oportunidad de dinamizar la economía.

Para el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo este Día sin IVA es una pésima decisión que solo beneficiará a unos pocos.

Ante la situación, Restrepo dejó su posición bien definida: “El gobierno fija nueva fecha para Día sin IVA: 11 de marzo, dos días antes de elecciones”, escribe. Luego añade: “Decisión costosa e innecesaria, pues: 1. El sector comercio está recuperado hace rato. 2. Con inflación del 7% lo que se requiere es enfriar la economía, no estimular consumos. 3. El costo fiscal”.

De hecho, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ya se había hecho un análisis de estas jornadas, una vez fueron anunciadas el año pasado por el gobierno de Iván Duque.

“En octubre del año pasado, luego de conocerse el texto del proyecto de ley que proponía la creación de tres Días sin IVA, en el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hicimos un ejercicio: calculamos el gasto que hacen los hogares en los productos que no tendrían IVA –desagregándolos por nivel de ingreso– para estimar la magnitud del posible ‘ahorro’”, señala el informe.

Y añade: “a partir de los cálculos realizados, concluimos entonces que estas jornadas no suponen un alivio tributario sustancial para los ciudadanos. Señalábamos cómo, incluso en un escenario en el cual los consumidores pueden hacer un uso significativo de estos descuentos –como concentrar las compras de un mes en un solo día–, el recaudo de IVA disminuye en unos $660 mil millones al año”.

También en el texto se explica que “No se trata de una cifra despreciable, pero si tenemos en cuenta que el recaudo por IVA supera los $50 billones, no se estaría marcando una diferencia sustancial”.

Ante eso, Juan Camilo Restrepo también señaló que la propaganda emitida por el Gobierno contiene información falsa al explicar que el gasto es igual que el consumo, “curiosa y absurda publicidad del gobierno al Día sin IVA. Ahora resulta que el festival consumista del 11 de marzo es una forma de ahorro”, señaló el exministro.

Consumo beneficioso

Por su parte, Camilo Herrera, presidente de Raddar Consumer Knowledge Group, señala que, por el contrario, esta es una buena opción. “El Día sin IVA pensaría que en este momento es más relevante que nunca. El Día sin IVA lo que permite es que los hogares colombianos de ingresos altos, medios y bajos, mayormente los de medios y bajos, tengan acceso a bienes durables y semidurables con un precio menor en un momento en donde el aumento de precios por la inflación y todas las situaciones económicas que estamos viviendo, hacen que la capacidad de compra de los hogares y la dinámica del gasto de los hogares se está viendo afectada”, señaló.

Herrera agrega que “entonces hacer el Día sin IVA en marzo tiene sentido en función de que los hogares vienen de un enero muy difícil, porque hubo un gran gasto en diciembre, pero también en enero hubo una alta alza de inflación, más el retorno a la temporada escolar, lo cual le pegó muy duro al gasto de los hogares y poder ajustar parte de las compras necesarias sobre todo de vestuario, de electrodomésticos. En el primer trimestre es necesario el Día sin IVA, es un mecanismo muy importante para romper los ciclos de comercio en el país y crear nuevas estacionalidades, que de una u otra manera le permitan a los hogares tomar mejores decisiones”.

Para finalizar, el analista explica que aunque es una buena medida, la fecha elegida no es una gran opción. “Si bien no es la mejor idea hacerlo dos días antes de un proceso electoral, sí es prudente hacerlo claramente durante marzo, no tengo claridad de cómo tomaron la decisión de hacerlo dos días antes de las elecciones, pero evidentemente que haya un Día sin IVA en el primer trimestre es muy necesario y útil para los hogares que necesitan ajustar su gasto”, finalizó el presidente y fundador de Raddar.

Productos

Los más importantes para tener en cuenta son las categorías de productos que no tendrán IVA durante esta jornada, que serán los mismos del año pasado. Mientras que los topes se ajustaron de acuerdo a la UVT que rige para el año 2022.

Con el ajuste, los nuevos topes son: $760.080 para vestuario y sus complementos; $3.040.320 para electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, así como bienes e insumos para el sector agropecuario y para elementos deportivos; $380.040 para juguetes y juegos; y $190.020 para útiles escolares.

Para el sector privado, las jornadas del año pasado fueron muy productivas tanto en el balance de las ventas alcanzadas como en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y en las exigencias que en materia de facturación electrónica realiza la DIAN.

Expectativas

El gremio de los comerciantes anunció que se esperan ventas por $8 billones durante la primera jornada del 11 de marzo. "El comercio también incluirá productos que, aunque no tienen la exención, tendrán precios especiales por saldos de inventario y otras promociones", afirmó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

El directivo agregó que “los Días sin IVA de 2022 prometen ser tan exitosos como los realizados los dos años anteriores y que permitieron reactivar la economía”.

Además, el gremio espera un aumento en ventas de insumos para el agro y de útiles escolares durante la jornada, teniendo en cuenta la coyuntura que se registra en el primer trimestre del año, de mayor demanda por este tipo de productos.

A su vez, la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñones, dijo que “somos optimistas frente a la primera jornada del Día sin IVA que se realizará este 11 de marzo, de cara al crecimiento sostenido del comercio electrónico. En jornadas anteriores, observamos un aumento en la apropiación del comercio digital y la irrigación de las transacciones digitales en la cotidianidad”.

La directiva de este gremio confirmó que para este primer día de exención del IVA, estiman que las ventas a través de comercio electrónico serán de entre $600 mil y $700 mil millones. “La invitación es a aprovechar y disfrutar los beneficios que ofrece el canal digital en esta jornada”, puntualizó.