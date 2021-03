Duque, con 57,6% de favorabilidad, según Guarumo

El presidente Iván Duque obtuvo un 57,6% de opinión favorable en la más reciente medición de la firma Guarumo, en la que el mandatario marcó también 34,5% de desaprobación.

Entretanto, a la pregunta “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que el gobierno del presidente Iván Duque ha manejado la pandemia?”, 63,5% de los encuestados respondieron estar en desacuerdo y 31,4% dijeron estar de acuerdo.

Los datos fueron recolectados por la encuestadora entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, a partir de llamadas telefónicas a 1.967 personas, con un margen de error de 2,5% y un 95% de confianza, según la ficha técnica suministrada.

El 65,7% de las personas anotó que sí se vacunaría contra el covid-19, mientras 27,6% expresó que no lo haría. 6,7% no supo o no respondió la pregunta.

Por su parte, vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien tiene aspiraciones presidenciales, marcó el 35,7% de favorabilidad y 54,1% de desfavorabilidad.

Del mismo modo se consultó acerca de la percepción de aprobación de algunos alcaldes obteniendo los siguientes resultados:

El alcalde con mayor aprobación es Jaime Pumarejo de Barranquilla con el 75,3% frente al 19,1%; seguido del Alcalde de Cartagena William Dau con el 56,9% de aprobación encontraste con el 36,6% de desaprobación.

Con el 55,1% de favorabilidad y el 35,3% de desaprobación se encuentra el Alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas. Seguido se encuentra el Alcalde de Medellín Daniel Quintero con el 53,2% de aprobación en contraste con el 39,8% de desaprobación.

En cuanto a la Alcaldesa de Bogotá Claudia López cuenta con el 51,3% de aprobación y al mismo tiempo tiene un alto nivel de desaprobación el 40,1%.

En último lugar se encuentra el Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina con un alto índice de desfavorabilidad ante su gestión ya que según la encuesta el 47,5% lo desaprueba y el 43,6 % está a su favor.

A continuación la encuesta de Guarumo: