Secretaría Seguridad visitó colegios cerca a explosión en Bogotá

Dos días después de que un atentado sacudiera la localidad de Ciudad Bolívar, en donde la detonación de un artefacto de bajo poder destruyó la estación de Policía de Sierra Morena y causó daños en algunas viviendas aledañas, la cabeza de la cartera de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, recorrió ayer las inmediaciones del lugar en donde tuvo lugar el ataque terrorista.

El secretario estuvo acompañado por el alcalde encargado de esta localidad, Horacio Guerrero, así como por una funcionaria de la Secretaría de Educación, Yaqueline Garay, pues en las inmediaciones de la estación de Policía objeto del atentado se encuentran ubicados los colegios distritales Argentina, Cedid y El Nogal.

El Secretario dialogó con representantes de la comunidad educativa para reiterarles el acompañamiento y apoyo del Distrito, teniendo de presente que ayer los estudiantes asistieron a las clases.

“Hoy volvemos a Ciudad Bolívar. Estamos conjuntamente con la Policía, con la Alcaldía local, con la Secretaría de Educación y visitamos el entorno de la estación en donde hay tres colegios. Estamos enviando un parte de serenidad, de acompañamiento a la comunidad. Queremos garantizar que en estos entornos escolares haya seguridad, haya confianza, y en eso hemos venido trabajando con las distintas autoridades. Vamos a seguir reforzando la presencia de la Policía y trabajando con las distintas autoridades para garantizar estos entornos de confianza”, resaltó Fernández de Soto.

Habrá otra reunión esta semana

El Secretario también se reunió con directivas de colegios y padres de familia de la localidad, con quienes acordó que habrá una nueva reunión esta semana para profundizar acciones en temas de seguridad y convivencia para la localidad.

“Hemos visitado a los rectores y les hemos invitado a una reunión para que, con los comités de convivencia y los consejos directivos de los colegios, podamos tener un conversatorio alrededor de temas de seguridad y convivencia”, manifestó el Secretario de Seguridad, quien concluyó diciendo que la labor para atender las casas y los establecimientos de comercio que sufrieron alguna afectación será gestionada a través de un programa liderado por el Idiger.

A este respecto, vale recordar que, tras un Consejo de Seguridad realizado el domingo en horas de la tarde, el director del Idiger, Guillermo Escobar Castro, notificó que ya se estaba adelantando una evaluación a las 47 familias y 44 viviendas que resultaron afectadas, y la alcaldesa Claudia López, fue clara al advertir que el Distrito dará con los responsables.

“Tenemos grabaciones de video que lo identifican, sabemos por dónde salió, tenemos prendas que dejó, y nuestra Policía Metropolitana y la Fiscalía General ya están en la investigación”, detalló la Mandataria, quien acto seguido se refirió a la recompensa que se está ofreciendo para dar con el paradero de los responsables.

“Se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien dé información que permita identificar, capturar y judicializar a los autores del incidente”, añadió la Alcaldesa, quien concluyó declarando que se realizarán todas las acciones pertinentes para que la ciudadanía pueda participar en total paz y tranquilidad en las próximas elecciones.

Concejal cuestiona presencia del Eln

No obstante, el Secretario no se refirió a la declaración hecha por la Alcaldesa el domingo, en la que dijo que este atentado no está relacionado con el Eln, lo que ha llamado la atención de algunos concejales.

“¿En cuáles informes de inteligencia se basa la alcaldesa Claudia López para afirmar que en Bogotá no opera el Eln ni las disidencias de las Farc? (…) Mientras la alcaldesa Claudia López niega la presencia del Ejército de Liberación Nacional en la ciudad, el comandante de la Policía acaba de afirmar que el atentado en Sierra Morena del fin de semana habría sido perpetrado por grupos terroristas del Eln y armados residuales”, cuestionó a través de su cuenta de Twitter ayer antes del mediodía el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas.