César Gaviria choca con Centro Esperanza por caso de M. Castaño

El expresidente César Gaviria indicó que es respetuoso de la investigación que adelante la justicia por presunta corrupción al senador Mario Castaño. De esta forma respondió a la Coalición Centro Esperanza, que lo responsabilizó por incluir al Parlamentario en la lista al Senado del Partido Liberal para las elecciones del próximo domingo, del cual el exmandatario ocupa la jefatura.

Hace pocos días la Fiscalía puso en evidencia a una señalada red de corrupción que, presuntamente, habría direccionado varios contratos para apropiarse de recursos públicos del orden nacional. Se conoció que esta organización al parecer estaría liderada por el senador y candidato del Partido Liberal Mario Castaño, por lo que el ente investigador compulsó copias del proceso a la Corte Suprema de Justicia para que avance en la investigación con el fin de determinar si el político tiene responsabilidad en esos hechos.

De acuerdo con la investigación de un grupo especial de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con el apoyo del CTI, en las oficinas del congresista presuntamente se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno.

Asimismo, recalcaron que dichos documentos favorecieron a empresarios y otros particulares, quienes frecuentaban al congresista para los mismos. “Funcionarios de diversas entidades, presuntamente, ajustaban los pliegos contractuales y condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en distintos departamentos para que quedaran en manos de las oferentes que el senador indicaba (…) En el entramado de corrupción algunos funcionarios estatales en claro abuso de poder conforme a sus funciones ajustaban los procesos de selección de contratistas”, indicó la Fiscalía.

El ente acusador confirmó que, hasta el momento, han sido capturadas nueve personas, en diligencias realizadas en las ciudades de Cali, Popayán, Ibagué y Pereira, quienes al parecer desarrollaron actividades como "vigilancia y seguimiento a los implicados; búsqueda selectiva en bases de datos; e interceptación de comunicaciones develaron que un senador de la República encabezaba la red".

Por su parte, el senador Mario Castaño respondió a los señalamientos afirmando que “he sido una persona respetuosa de la justicia; he afrontado en calidad de aforado todas las investigaciones, no he renunciado al Congreso para evitar la justicia; con las personas capturadas tendrán la posibilidad de defenderse”.

Señalan responsabilidades

La Coalición Centro Esperanza, que presentó listas al Congreso y tiene cinco precandidatos a la Presidencia de la República que disputarán el aval único en una consulta el próximo domingo, señaló en un comunicado que “la semana anterior fueron capturadas por hechos de corrupción 9 personas cercanas al senador del Partido Liberal Mario Castaño, la propia Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a este Senador porque de las pruebas recaudadas se presume que él está involucrado en estos hechos”.

Agrega la Coalición Centro Esperanza en el comunicado que esperarán a que el alto Tribunal defina la responsabilidad o no en estos hechos del Parlamentario liberal.

Este bloque político añade que “el responsable político de haberlo incluido en esa lista al Senado es el expresidente César Gaviria, director de ese Partido, quien está en mora de darle la cara a los colombianos”.

Dicho comunicado fue suscrito por los precandidatos presidenciales Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo.

Llama la atención que no aparece firmando el otro precandidato de esta coalición, el exministro Alejandro Gaviria, quien ha sido criticado por los otros aspirantes presidenciales de esta alianza porque ha recibido apoyo de políticos de partidos tradicionales, entre ellos varios del Partido Liberal.

También firmaron este comunicado la cabeza de lista al Senado de Centro Esperanza, el ex vicepresidente Humberto de la Calle Lombana, y la cabeza de lista del Partido Nuevo Liberalismo, colectividad que igualmente hace parte de esta coalición, la periodista Mábel Lara.

Tras conocerse los señalamientos por parte de la Fiscalía contra el parlamentario Castaño, el expresidente Gaviria indicó que “las conversaciones reveladas por los medios de comunicación son inaceptables. Felicito a la Fiscalía por la investigación y pido a la justicia que actúe de manera oportuna y eficaz”.

En tanto que Gaviria Trujillo respondió a los señalamientos de la Coalición Centro Esperanza diciendo que “a los colombianos les consta que nunca he presionado a la Corte Suprema de Justicia ni a alguna de las otras Cortes ni a ningún juez de la República para que se pronuncien de una manera que satisfaga nuestros deseos o conveniencias”.

Agregó que “a los colombianos les consta que por principios hemos respaldado las decisiones tanto de la Corte Suprema como las de las otras Cortes o las de los jueces de la República. Para nosotros la independencia judicial es sagrada así disguste a los miembros de la Coalición de la Esperanza".

El Partido Liberal abrió una investigación al senador Castaño por los señalamientos en su contra.