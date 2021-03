Ganancias de Bolsa de Valores de Colombia superan el 197%

Con ganancias récord que superaron en 197% al año precedente, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) registró en 2020 uno de los mejores periodos en su desempeño financiero.

De acuerdo con la entidad en su informe que presentará a la Asamblea General de Accionistas el próximo 26 de marzo, las utilidades alcanzaron los $150.337 millones.

La BVC señaló que el Consejo Directivo aprobó el proyecto de distribución de utilidades correspondientes al año 2020, al igual que la fecha en la que se pagarán los dividendos. Esta recomendación se someterá a aprobación de la Asamblea no presencial.

Entre los anuncios, se destaca que la propuesta de los directivos incluye que los dividendos ordinarios y extraordinarios se paguen en efectivo en dos cuotas: un 50% el 30 de abril de 2021 y el otro 50% el 30 de agosto de 2021.

Señala el Consejo que los dividendos se pagarán a quien tenga la calidad de accionista, en el momento de hacerse exigible el pago.

Indican que el 100% de la utilidad a distribuir del 2020 no es gravada y se realizó con base en la provisión del impuesto sobre la renta.

Teniendo en cuenta que se propondrá a la Asamblea que los dividendos se paguen en dos cuotas, se presentará el período ex-dividendos, que corresponde a los cuatro días hábiles bursátiles anteriores a la fecha del pago de dividendos.

Propuesta

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, “la propuesta consiste en distribuir el 100% de la utilidad de la operación equivalente a $33.665 millones como dividendo ordinario y adicionalmente la suma de $36.400 millones como dividendo extraordinario, que corresponde al 50% de la utilidad neta obtenida en la operación de desinversión de su participación accionaria en Sophos Solutions S.A.S., revelada al mercado el 21 de noviembre de 2020”.

Sostiene la Bolsa que esta propuesta de distribución de dividendos arroja un rendimiento por acción del orden del 10% y duplica la media de los últimos cinco años.

La mujer

De otra parte y unidos a la iniciativa global Ring the Bell for Gender Equality, promovida por la World Federation of Exchanges, WFE, el Sustainable Stock Exchanges, SSE, y UN Women, entre otras entidades, por primera vez, las bolsas de Colombia (BVC), Lima (BVL) y Santiago (BCS), se unen para examinar la situación laboral y la inclusión femenina en sus mercados a través de un gran evento mañana en vivo y simultáneo desde los tres países.

La iniciativa comenzará con una radiografía de la situación de cada país en la que participarán Claudia Cooper, Chairman de la Bolsa de Valores de Lima; Juan Andrés Camus, Chairman de la Bolsa de Santiago y Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia.

Estos "toques de campana" globales tienen como finalidad llamar la atención sobre el papel que puede desempeñar el sector privado en la promoción de la igualdad de género para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y crear conciencia sobre los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP). Como es habitual desde que comenzó esta actividad, se contará con los mensajes de apoyo de organismos multilaterales como la IFC, el BID Invest, ONU Mujeres y el Pacto Global.

El evento finalizará con un panel acerca de los “Desafíos y Retos de la equidad de género en los mercados de Colombia, Chile y Perú” en los que intercambiarán ideas y propósitos Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals representando a Chile; María Fernanda Suárez, miembro de Women in Connection, exministra de Minas y Energía de Colombia y Ex-CFO de Ecopetrol, por parte de Colombia; Cayetana Aljovín, exministra, directora de Intercorp Financial Services (IFS) en representación de Perú y como moderador, Roberto Belchior, presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) y director de las tres bolsas. Este año 2021, 25 bolsas serán signatarias de los principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP), como parte de su compromiso para impulsar la igualdad de género, promoviendo la participación femenina, organizando capacitaciones sobre la diversidad y alentando a las empresas que cotizan en bolsa a incorporar dichos principios.