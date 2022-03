¿Cómo mejorar movilidad en Bogotá? Responden candidatos a Cámara

Después de la inseguridad, que tiene asolada a la capital colombiana y que más preocupaciones ha despertado en la ciudadanía, la movilidad podría ser el otro gran dolor de cabeza de los bogotanos.

Adicionalmente, este año ya hay abiertas más de 200 obras y algunas de ellas son de enorme trascendencia para Bogotá, tales como la del Transmilenio por la Avenida 68 y todos los frentes que hacen parte de la Primera Línea del Metro (PLMB), que la Administración ya advirtió serán profundamente disruptivas para el tráfico.

Frente a este hecho, EL NUEVO SIGLO le preguntó a las diez cabezas de lista a la Cámara por la ciudad de Bogotá ¿qué debería hacer la Administración Distrital para alivianar el mal tráfico? Hay varias lecturas, pero sin duda un común denominador claro: el mejoramiento y la ampliación del transporte público masivo.

Mejorar el trasporte público existente

Una de las primeras candidatas a la Cámara en referirse a este aspecto fue la actual representante por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien indicó que lo primero que se debe hacer es “mejorar la flota de Transmilenio y el servicio de transporte masivo de los bogotanos para que realmente haya alternativas al vehículo particular. Hay que hacerlo más eficiente”, indicó.

En la misma línea, la cabeza de lista por la coalición de Centro Esperanza, Anastasia Rubio, dijo que es necesario que la Alcaldía refuerce de manera exponencial la inversión en el transporte público, refiriendo que “las ciudades con mejor movilidad son las que implementan un excelente sistema de transporte público con precios asequibles”. La candidata Rubio también se refirió a la necesidad de mejorar los andenes, unidades básicas de las ciudades inteligentes, “y en Bogotá los buenos andenes son escasos”.

La 101 por la lista del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, fue también una candidata que se refirió a la necesidad de consolidar una apuesta al mejoramiento del transporte público.

“Esta Alcaldía debe seguir ampliando el número de vehículos del SITP y ojalá eléctricos. Yo creo en el sistema de transporte masivo multimodal, pero hay que ampliarlo. Hay que hacer más rutas de Transmilenio complementadas con el Metro y con el sistema de cables que, vale referirlo, son altamente eficientes en el número de pasajeros que transportan”, le indicó a EL NUEVO SIGLO la exdirectora de Parques Nacionales y quien, muy en línea con su bandera de campaña, insistió en la necesidad de que Bogotá siga impulsando el uso de la bicicleta que, “además, contribuye con la calidad del aire”.

Así mismo, la 101 por la lista de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, indicó que Bogotá debe mejorar el transporte público. “Hay un problema que hemos identificado y es que las rutas alimentadoras, zonales, no llegan a los territorios más aislados de localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. No están llegando a las zonas más altas y toca mejorar tanto la cobertura como la frecuencia”, indicó a este medio la exconcejal.

Avanzar en la construcción del Metro

Punto aparte, y ya con relación al proyecto de infraestructura urbana más grande del país, la de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el actual representante por el partido Comunes, Sergio Marín, indicó que la capital requiere de un sistema multimodal de transporte que necesariamente pase por la construcción de un Metro, pero que sea subterráneo y que cumpla con las mejores normas técnicas.

Adicionalmente, refirió que dicho sistema debe incluir los cables aéreos, en la medida que han tenido un impacto muy positivo en las zonas más marginales de la ciudad, así como un tren de cercanías, y debe haber un sistema equivalente a Transmilenio pero que sea público y que tenga una tarifa diferencial porque, en su opinión, lo que existe es un sistema a rajatabla.

Y frente a este tema el 101 por la coalición del Pacto Histórico, David Racero, indicó que, de ser gobierno, buscarán volver a barajar las apuestas principales grandes de Bogotá que tienen que ver con el Gobierno nacional, como la del Metro. “La mejor forma de recuperar confianzas y tener una agenda común, consensuada, entre Distrito y Gobierno, es a partir de esas grandes megaobras”, concluyó.

Le puede interesar: La tropa de 'ángeles' que protege a los habitantes de la calle

Repensar la ALO Norte

Punto aparte, los dos candidatos a la Cámara que renunciaron en diciembre al Concejo de Bogotá, y que venían de tener fresca la discusión sobre la ALO Norte, lamentaron la decisión de sacar este proyecto de movilidad del futuro del ordenamiento territorial de la ciudad y se refirieron a la necesidad de repensarlo.

“En materia de movilidad debemos trabajar en darle continuidad a los proyectos viales que estaban en marcha para la ciudad. Proyectos importantes como la ALO Norte, que debe continuar y que se viene estructurando hace 60 años y tiene todos sus predios comprados”, le dijo a este medio la exconcejal de Cambio Radical Carolina Arbeláez.

Y también el exconcejal Andrés Forero lamentó que la Alcaldesa dejara a la ciudad sin la posibilidad de construir la ALO Norte a futuro, “pues la movilidad se va a seguir agravando con el aumento en el número de carros y vehículos de carga y sin esa vía la ciudad está condenada a la inmovilidad”, indicó el primero en la lista del Centro Democrático, quien le solicitó a la Alcaldía que de aquí en adelante se planeen las medidas, para que no se repitan errores como el del ciclocorredor de la calle 13, “y se le preste atención a cómo se están poniendo y sincronizando los semáforos por toda la ciudad, sin ton ni son”, finalizó.

Pico y Placa extendido. ¿Qué hacer?

Ahora bien, frente a la extensión del Pico y Placa todo el día, que comenzó a andar este año para mitigar el tráfico, el representante a la Cámara y número uno de la lista por la coalición Partido Conservador-Partido de la U, Juan Carlos Wills, dijo que para mejorar la movilidad estas medidas deben ser reevaluadas.

“El Pico y Placa se está volviendo una corruptela porque ya hemos escuchado miles de quejas de personas que están logrando sacar adelante los permisos de Pico y Placa para poder transitar todo el día. Esta medida no sirvió y la ciudad está colapsada. Esta Administración bombardeó de obras a toda la ciudad y hay un colapso generalizado”, indicó a este medio el representante Wills.

Por el contrario, el representante Racero indicó que de manera inmediata la Alcaldía debería complementar la medida del Pico y Placa extendido a todo el día, buscando unas soluciones parciales e incentivos para los sectores concretos que se han visto afectados por la misma, tales como los transportadores y comerciantes que viven del uso del carro.

“Eso le faltó a la medida de Claudia López. En una ciudad en obra se necesitan medidas como estas. Hay que seguir implementándolas pero con mitigación. Y lo otro, que ya es una discusión urbanística de ciudad y de Plan de Ordenamiento Territorial, es ver cómo hacer que las personas puedan habitar cerca de sus lugares de trabajo”, indicó el representante Racero a este periódico.

Y por último, a este respecto, el candidato por la coalición de Colombia Justa y Libres-MIRA, David Cote, recordó que la alcaldesa Claudia López dijo en campaña que no ampliaría el Pico y Placa y terminó haciéndolo.

“Esta no es una medida que soluciona el problema de movilidad, tal vez a corto plazo, pero implicará más compra de vehículos y motos. Así que lo primero que haría sería decirle la verdad a la gente. También implementaría más medidas pedagógicas, en donde incentivaría el uso del transporte público y del carro compartido”.

Organización y colaboración de la Casa de Nariño

La candidata del partido político, Salvación Nacional, dijo que lo que tiene que hacer la ciudad es organizarse. “No podemos arrancar todas las obras al tiempo cuando estamos de salida. Yo personalmente he pagado dos veces las valorizaciones, supuestamente por lo mismo, y luego me llega una carta en la que me dicen que ya están ejecutando, porque ya vieron que hay un control político en donde se está exigiendo que se ejecuten las obras o que devuelvan la plata. Esta Alcaldía no sabe gerenciar y hay que organizarse”, concluyó.

Y por último, la representante Miranda añadió a su argumentación que Bogotá debe adelantar una llave real con el Gobierno nacional para sacar adelante los proyectos de movilidad. “Los bogotanos tenemos la cultura tributaria más grande del país, pero la ciudad no recibe en la medida que entrega. Hay un desbalance enorme y la nación está en deuda con la capital”, precisó.