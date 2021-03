Tras marcha de comerciantes, vuelve el madrugón de San Victorino

Vestidos de negro, unos 700 comerciantes afectados por las restricciones impuestas por la pandemia protestaron este jueves en Bogotá contra una norma que limita los horarios de apertura de las tiendas no esenciales.

"Estamos de luto porque nos están matando, nos están acabando, nos están cerrando todas las posibilidades a todos los microempresarios", dijo a la AFP Juan Diego Pineda, vocero del comercio de San Victorino, un barrio donde se realiza un multitudinario encuentro comercial conocido como "El Madrugón".

El evento normalmente tiene lugar dos veces a la semana entre las 2:00 a.m. y las 11:00 a.m., pero no se ha realizado en lo que va de 2021 por una norma de la Alcaldía que prohibió la apertura de los comercios antes de las 10:00 a.m. y después de las 11:00 p.m.

"La única petición que le hacemos a nuestras autoridades es restaurar el horario tradicional del Madrugón", precisó Pineda.

En las últimas semanas Bogotá y las principales ciudades del país han relajado medidas de confinamiento ante una disminución en los contagios y muertes por covid. Pero las autoridades de la capital han advertido acerca de un posible rebrote en la ciudad de ocho millones de habitantes.

Los comerciantes aseguran que unas 190.000 personas dependen económicamente de este encuentro, en el que se venden textiles, confecciones, herramientas y juguetes, normalmente al por mayor.

Aunque pueden abrir su tiendas en el horario establecido, los comerciantes registran pérdidas ya que su clientela, minoristas que vienen de otras regiones, necesita comprar lo más temprano posible para surtir sus tiendas a tiempo.

Tras dialogar con los líderes de la protesta, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, autorizó que el evento se realice entre las 1:00 a.m. y las 7:00 a.m. del próximo miércoles, con límites de aforo y uso obligatorio de mascarillas.

Colombia registró el año pasado una tasa de desempleo urbano de 18,2%, la más alta en veinte años. En enero el indicador trepó a 19,5%.

Aunque expertos reconocen el efecto devastador de la pandemia, destacan que el indicador viene en aumento desde el 2018, cuando marcaba 9,8%.