Récord en ventas de viviendas registró el país en febrero de 2021

Las ventas de vivienda en febrero alcanzaron un nivel récord frente al mismo mes de otros años, al registrar 17.915 unidades tanto de vivienda de interés social (VIS) como no VIS.

Los datos revelados por Galería Inmobiliaria, muestran que el sector edificador continúa por la senda de la recuperación y los niveles de ventas permanecen por encima de los promedios de los últimos años.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dijo que “en febrero se vendieron 17.915 unidades VIS y No VIS en el país, señalando una expansión de 8,1% frente al mismo mes de 2020. Este resultado convierte al segundo mes de 2021 en el mejor febrero en ventas de la historia de Colombia, lo que ratifica una vez más que el sector vivienda está pasando por un momento excepcional”.

De acuerdo con el funcionario, en el segmento VIS también se alcanzó el récord histórico para un mes de febrero, con 12.455 unidades vendidas, una variación de 13,1% frente al mismo mes de 2020. Mientras tanto, en el segmento No VIS, la cifra fue de 5.460 unidades, que, si bien señaló una leve contracción de 1,8%, completa 6 meses con ventas mensuales superiores a las 5 mil unidades, ratificando así la recuperación de este segmento.

“Estos resultados reafirman que el sector vivienda se sigue consolidando como gran protagonista de la recuperación económica del país, gracias a la estrategia de los 200 mil subsidios, lanzada en el mes de mayo de 2020 por el presidente de la República, Iván Duque, y que ha motivado a miles de hogares colombianos a hacer realidad el sueño de tener vivienda propia”, precisó Malagón.

Iniciaciones

Por otro lado, y frente al mismo mes de 2020, las iniciaciones de vivienda superaron las 13 mil unidades, con una expansión de 28% frente a las iniciaciones de febrero de 2020, otra señal inequívoca de reactivación del sector. Esta es una muestra clara de que los excepcionales resultados en ventas observados en 2020 están empezando a traducirse en mayores iniciaciones, lo que a su vez implica mayor producción y empleo en el sector.

De hecho, en el primer mes del año se ocuparon 974 mil personas en el sector edificador, 86 mil personas más que en el mismo mes de 2020. Este se convierte en el mejor resultado en empleo para un mes de enero en los últimos cinco años.

Así, las perspectivas y las cifras reveladas por Galería Inmobiliaria permiten ser optimistas de lo que será el desempeño del sector vivienda en 2021.

De otro lado, el Ministro de vivienda, anunció a finales de febrero, que 50 mil familias hicieron realidad el sueño de ser propietarias en medio de la pandemia de la covid-19, gracias a los 200 mil subsidios anunciados por el Presidente de la República en mayo de 2020, como parte del plan de reactivación económica, Compromiso por Colombia.

Beneficiarios

“De los 50 mil subsidios entregados desde mayo de 2020 hasta la fecha, 40 mil han sido para la compra de vivienda de interés social. El beneficiario número 40 mil del Compromiso por Colombia es José Esteban Zapata, un operador técnico de seguridad de 29 años, que ya cuenta con un techo propio para él y su familia en Dosquebradas, Risaralda”, afirmó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.

Zapata dijo que “tenía en mente la vivienda propia como un proyecto de vida. El primer paso fue buscar el inmueble con una constructora reconocida, y así dejar de pagar alquiler, pues vivía en arriendo. Me informé sobre el subsidio de Mi Casa Ya, lo que me motivó, aún más, a cumplir el sueño de ser propietario. De la urbanización me gustó que al estar en un conjunto cerrado me ofrece seguridad y son apartamentos cómodos y acogedores, pero sobre todo con espacios como la piscina para mis hijos".