Cadena en libertad por error de procedimiento en su captura

El abogado Diego Cadena, ex apoderado del expresidente Alvaro Uribe, procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal se encuentra en Panamá, a pesar de tener orden de casa por cárcel.

Una prueba de esto fue una fotografía publicada por W Radio. Al respecto, el abogado de Cadena, Iván Cancino, explicó a la misma cadena radial que ese viaje se pudo efectuar sin violar la ley. Puntualmente aseguró que se presentó un "vacío legal".

Cancino, también apoderado de Carlos Matos quien desató este miércoles otra polémica por transitar libremente por las calles de Bogotá, aseguró que la orden de captura, emitida en diciembre, fue anulada ya que la Policía cometió un error en su captura.

De acuerdo con la juez, que evaluó el caso, la captura de Cadena fue ilegal porque no se le leyeron los derechos al procesado, como está estipulado y la Fiscalía no volvió a presentar algún recurso en contra de la nueva decisión.

Le puede interesar: Carlos Cuartas, fórmula vicepresidencial de Enrique Gómez

En este sentido Cancino preció que "La juez no puede pronunciarse sobre la medida de aseguamiento, la juez ordena la libertad y revoca la captura, ¿bajo qué fundamento una personas está en su domicilio luego de eso?, les hubiera tocado hacer una nueva".

Del mismo modo el abogado aseguró que Cadena cumplió con la condena de casa por cárcel, tal cual como habían ordenado, hasta el fallo a su favor y por ello no tuvo problema para salir del país.

"Cuando se levanta la orden de captura él interpreta que puede salir, en Migración no lo detienen ni le dicen que no puede salir del país", agregó.



Por su parte, en el sistema del Inpec se registra que Cadena estuvo bajo custodia del Instituto en casa por cárcel hasta el 15 de octubre de 2021, luego de ese día el sistema registra una salida por "libertad por autoridad".