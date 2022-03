Se embolató tercer retorno de emberá asentados en La Florida  

El de ayer fue un día sin descanso para las comunidades emberá asentadas en distintos puntos del Distrito Capital y alrededor de las cuales se ha complejizado una discusión política entre los Gobiernos distrital y nacional.

Ayer estaba presupuestado, como lo adelantó el pasado 8 de febrero el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, el viaje de 433 indígenas ubicados en el albergue de la UPI La Florida a Bagadó y Carmen de Atrato, en los departamentos del Chocó y de Risaralda (Pueblo Rico).

No obstante, al cierre de esta edición (pasadas las siete de la noche) el grupo de indígenas aún no había emprendido viaje, a razón de la muerte, en el Hospital Santa Clara, de un niño de tres meses de edad perteneciente a esta comunidad el lunes. Y de acuerdo con una fuente de la Alcaldía, el fallecimiento del bebé podría suspender, en forma definitiva, este tercer retorno.

Vale mencionar que el bebé fallecido nació el pasado 16 de noviembre de 2021 en el Parque Nacional, y de inmediato fue trasladado a la Unidad de Servicios Materno Infantil con orden de inicio de plan canguro por bajo peso y con la necesidad de tener oxígeno permanente.

Para garantizar su recuperación nutricional, el bebé fue trasladado con su familia a una institución de la Secretaría Distrital de Integración Social, pero “lastimosamente posterior a esta situación los padres deciden suspender el uso permanente del oxígeno. El 17 de enero de 2022 un equipo extramural de salud detectó signos de alarma en el bebé por posible infección respiratoria, por lo cual es trasladado en ambulancia a los servicios de urgencia del Hospital Santa Clara en compañía de su progenitora y una funcionaria del ICBF”, indicó ayer en horas de la tarde la Secretaría de Salud.

Y por otra parte, ayer el CTI de la Fiscalía capturó al hombre emberá Luis Carlos García, presunto responsable de la agresión y posterior fallecimiento del conductor Hildebrando Rivera, quien conducía el vehículo recolector de basura del municipio de Guasca, Cundinamarca, que atropelló a una mujer embarazada y su hija de esta comunidad.

Una cifra incierta

Vale recordar que, a finales de enero, apenas un par de días después de que Claudia López y el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, intercambiaran acalorados trinos a raíz de la situación de la comunidad emberá asentada en el Parque Nacional, se acordó una hoja de ruta para su retorno, que incluía una caracterización

No obstante, la caracterización no se pudo llevar a cabo, pues un servidor público de la Secretaría de Gobierno fue agredido por miembros de las comunidades indígenas mientras los invitaba al proceso de identificación, y por esta razón la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación aún no tiene claridad sobre cuántas personas están asentadas en este espacio público, y la entidad tampoco ha anunciado una cifra.

Los indígenas han indicado que hay alrededor de 1.650, aunque en los últimos días han llegado más personas, pero fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO no creen que la cifra sea tan alta, aunque sí confirmaron que en los últimos días se han sumado otros miembros a la comunidad.

Dificultades en procesos de retorno

Por último, es preciso señalar que estos son procesos excesivamente cambiantes que dependen de un montón de variables que no controla el Distrito y que entorpecen los procesos.

Una de las fuentes consultadas por este medio explicó que ha pasado que la comunidad accede a retornar y un día antes cambia de opinión, y de las 400 personas que estaban dispuestas a regresar a sus territorios, sus líderes deciden esperar por una compensación mayor por parte del Gobierno y varias de ellas deciden no viajar.