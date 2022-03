Gobierno espera más de $31 billones en tres Días sin IVA de este año

El Gobierno definió las fechas en las que se realizarán las tres jornadas del Día sin IVA en 2022, por medio del decreto 290 del 28 de febrero. El Ministerio de Comercio dio a conocer que la primera será el viernes 11 de marzo, que por celebrarse 48 horas antes de las elecciones al Congreso ha llamado la atención.

Lo mismo ocurrirá para la segunda jornada, el 17 de junio, que será dos días antes de una posible segunda vuelta de los comicios a la Presidencia, y la tercera está pautada para el 2 de diciembre.

Se espera que durante los tres días haya una alta afluencia de público realizando compras, así como un aumento en las ventas en los comerciantes con respecto al año anterior.

Cabe recordar que existen siete categorías de productos que estarán exentos de impuestos, que son vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario.

Balance positivo

En los tres Días sin IVA de 2021 se reportaron ventas de $31,42 billones, de acuerdo con reporte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La cifra desglosada indica que en la primera jornada se reportaron ventas por $9,5 billones; la segunda cita alcanzó los $10,7 billones, mientras en la última, del pasado 3 de diciembre, los comercios ingresaron más de $11,2 billones, un 30% más del total, según el balance presentado por la DIAN.

En cuanto al comercio electrónico, el gremio que representa a este sector, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), reportó ventas por $700 mil millones a través de canales digitales en el tercer Día sin IVA, un estimado de 6,3 veces más transacciones que en un viernes promedio en temporada regular.

El gremio aseguró que las ventas electrónicas para las tres jornadas de 2021 reportaron $2,4 billones, alrededor de 8% del total, en 5,7 millones de transacciones a través de canales digitales.

Comercio

En este escenario, el comercio tradicional con ventas en tiendas superó al electrónico, precisamente sobre el que los gremios y el gobierno tenían mayores expectativas.

Factores como los madrugones, las jornadas 24 horas en los establecimientos comerciales, el avance de la vacunación en el país, así como el relajamiento en medidas restrictivas, apuntan a ser determinantes a la hora de realizar el balance por parte de la CCCE y Fenalco.

Para Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), estos elementos combinados con una proyección de al menos 20% en las ventas del último Día sin IVA sirvieron como aliciente para el repunte del pasado 3 de diciembre.

Otra opinión ofrece el director de mercadeo de la agencia OMarketing, Andrés Vanegas, quien insistió en la necesidad de potenciar las ventas digitales con el fin de “reducir el riesgo asociado a la compra, para darles seguridad de que están tomando la mejor decisión”.

Insistió Vanegas en que este tipo de estrategias deben administrarse con cuidado para no incentivar al “consumidor a que no pague impuestos”; no obstante, recalcó que el Día sin IVA debería ser una medida que permanezca en el tiempo, siempre y cuando no se realice en días fijos para que “sean cambiantes para impulsar diferentes sectores” en la economía nacional.

Las declaraciones de Vanegas se producen en respuesta a otras emitidas por José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, quien sugirió que el gobierno organizaría otras jornadas con beneficios tributarios en busca de reactivar la economía y generar empleos luego de la crisis sanitaria.