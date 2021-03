"Sacarle una tributaria a la economía es como sacarle sangre a un anémico"

Tras hacer una radiografía drástica de la situación económica y social del país, el exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, sostuvo que si decide impulsar una reforma tributaria hay que mantener un equilibrio, dada la crisis por la que atraviesa el país y los colombianos. Incluso fue contundente al señalar que “sacarle una reforma tributaria a la economía es como sacarle sangre ahora a un paciente anémico”.

Echeverri, que proviene del partido Conservador, descartó de plano una posible candidatura a la Presidencia y dijo que para el 2022 el país necesita alguien que sepa manejar crisis, también la economía, que genere consensos, que pueda hablar con los actores del mundo político, que conozca el sector público y el sector privado.

EL NUEVO SIGLO:- ¿Cómo analiza la intención de presentar una reforma tributaria, según lo anunció el Gobierno?

JUAN CARLOS ECHEVERRY: Hay que mantener un equilibrio muy delicado, porque la gente está muy golpeada, desempleada y aguantando hambre. Las empresas no están dando utilidades, están saliendo otra vez a trabajar y el próximo año todavía vamos a estar recuperándonos. Entonces, sacarle una reforma tributaria a la economía, es como sacarle sangre ahora a un paciente anémico. Es entendible que el Ministro de Hacienda deba mostrarles a los mercados y al país que la parte fiscal se va a sanear, pero es un balance delicado, hay que utilizar el proverbial colombiano: ni tan tan, ni muy, muy…

ENS:- ¿Cree que el Congreso va a pasar una reforma tributaria en un año electoral?

JCE:- Eso hay que preguntárselo al Congreso, yo no puedo decir nada al respecto.

ENS:- ¿Cómo se debe llevar a cabo la reactivación económica?

JCE:- Pues hay varias condiciones. Una, con una reforma tributaria muy ecléctica, sin que sea muy ambiciosa y debe buscar 1,8% a 2% del Producto Interno Bruto (PIB); dos, inyectándole a la economía los recursos que el Estado tiene de esa inversión de regalías, que son recursos cuantiosos; Tres, considerando que la deuda ha sido un recurso no solo de Colombia, sino de todo el mundo, y que la deuda hay que bajarla gradualmente con un programa creíble; y cuarto, utilizando una transformación de la economía colombiana a fondo.

ENS:- ¿Cuánto tardará Colombia en recuperarse de la actual crisis?

JCE:- No sólo Colombia, sino a todos los países les llevará tres o cuatro años, y eso los que estén más sólidos y saludables. Si en esta crisis su economía no está muy sólida, puede durar unos cinco o seis años. Pero insisto: de esta crisis no salimos en menos de tres o cuatro años. Y es que tuvo consecuencias muy grandes: la deuda en el mundo aumentó en 20% del PIB, los países más ricos se endeudaron en 17 billones de dólares, y esa deuda aumentó en promedio entre 15% y 20% del PIB. Sin duda, ese cambio en la deuda es a fondo. Para que esa deuda no se vuelva un lastre que implica pagar más intereses, usted debe tener una recuperación rápida de su economía, como cualquier familia. Tiene que gastar menos y recuperar más.

ENS:- ¿Qué opina que Ecopetrol pueda comprar ISA?

JCE: Pues yo vendí el 8% que tenía Ecopetrol en ISA, cuando era presidente de la petrolera. Eran otros momentos porque Ecopetrol necesitaba liquidez. ISA es una excelente empresa. Ahora entiendo que esta es una transacción que es más del interés de Hacienda para conseguir liquidez, que estrictamente del interés de Ecopetrol. Pero indudablemente ISA es una buena inversión. La pregunta es: ¿Si es una inversión estratégica para Ecopetrol?

Recuperación

ENS:- ¿Cómo se imagina a Colombia en la pospandemia?

JCE:- Una fortuna de esta crisis es que es un V. El rebote ha sido rápido, lo que falta por rebotar fuerte es la educación, (algunos) maestros no han dejado volver a las aulas y eso está manteniendo a muchos jóvenes en la casa, cuidando a sus hermanos. Entonces no se ha permitido que el mercado laboral se recupere totalmente, sobre todo en restaurantes, hoteles y eventos, que son sectores que están muy golpeados.

La minería también está golpeada y por debajo del 30% de lo que debe ser. Tenemos que recuperar los sectores más rezagados, sobre todo en educación universitaria y colegios. Hay que recuperarlos pronto porque eso genera mucho empleo. También la salud, que no ha tenido consultas, ni cirugías. La pospandemia pasa por recuperar a todos estos sectores, ojalá con una vacunación rápida.

Sin embargo, los contagios tuvieron un pico en enero de este año, que fue por el tema de las navidades. Después de ese mes, ha habido una caída de contagio excelente, brutal.

ENS:- ¿Pero se dice que viene un tercer pico?

JCE:- Sí, pero ya se disminuyeron los picos de los fallecimientos, ya sabemos cómo tratar la pandemia, hemos aprendido muchísimo a tratar los contagios. De manera que no es como hace un año, que el pico se traducía en muchas personas falleciendo. Lógicamente este es un virus traicionero y hay que estar preparados para que esto no vuelva a ocurrir, que esto no genere pánico y se produzcan cierres.

ENS:- ¿Se puede abrir paso a la propuesta que el Fondo Internacional Monetario apoye más a los países miembro?

JCE:- Lo está haciendo, el Fondo le dio a Colombia US$5 mil millones y Colombia tiene una línea de crédito de US$17 mil millones. Es decir todavía puede utilizar US$12 mil millones. Esa puerta ya está abierta para Colombia.

La política

ENS:- Frente a esta crisis ¿Cómo ve el panorama político para 2022?

JCE:- Es temprano hablar de eso, porque la gente está ofuscada, triste, angustiada y no está pensando en política. Creo que la gente va a pensar seriamente en política hasta que salgamos de esto y ya hayamos vacunado el 60% o 65% de la población y volviendo a trabajar. La gente está pensando en que los niños vuelvan pronto al colegio y cómo volver a funcionar. Lo otro es que la pobreza ha aumentado y por eso las familias están pensando en cómo volver al empleo. Hay personas que solo comen dos veces al día.

ENS:- ¿Se dice que usted se ha reunido con Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Pinzón para explorar opciones políticas dentro del conservatismo?

JCE:- La única idea en que estoy es pensar a fondo en los problemas que tenemos, en los problemas del país. No estoy en eso de candidaturas.

ENS:- ¿Pero, cómo les ha ido en las reuniones?

JCE:- La verdad es que hubo una sola reunión y fue una cosa de cordialidad.

ENS:- ¿Es decir que descarta una aspiración presidencial?

JCE:- No estoy en ello. Lo que sé es qué tipo de persona debe encargarse de esto: alguien que sepa manejar crisis, que sepa de economía, crear consensos, que pueda hablar con los actores del mundo político, que conozca el sector público y el sector privado, que conozca cómo funcionan las empresas, cómo funciona el Gobierno y alguien que conozca a profundidad la situación social del país.