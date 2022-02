Cabezas de lista a la Cámara critican la gestión de Claudia López

A mediados de febrero salieron a la luz pública un par de encuestas que, como les corresponde en su misionalidad, evaluaron la favorabilidad y la desfavorabilidad de los mandatarios en este comienzo de año; todas ellas evidenciaron que varios de los alcaldes de las ciudades principales han venido en picada, hasta de seis puntos porcentuales, entre ellos Claudia López.

Dejando de lado el desgaste natural que viven todos los gobiernos después de los primeros dos años de mandato, en donde la toma de difíciles decisiones comienza a pasar su cuenta de cobro, ¿cómo juzgan, las diez cabezas de lista a la Cámara por Bogotá, la gestión de la Mandataria distrital?

Bogotá, al igual que el resto del país, ya está en una cuenta regresiva prácticamente de horas para que la ciudadanía asista a las urnas, así que vale la pena conocer cuál es la postura de la decena de candidatos que encabezan las listas a la cámara baja del Congreso, por las diferentes colectividades, sobre la gestión distrital, y qué aciertos y desaciertos han identificado en estos dos años de gobierno.

Promesas incumplidas

La cabeza de lista a la Cámara por la Coalición Centro Esperanza, Anastasia Rubio, fue la única candidata que expresamente se refirió a la falta de liderazgo y de alcanzar consensos por parte de la Alcaldesa, con relación, en específico, a su accionar en el marco de las protestas violentas que han tenido lugar en los últimos dos años.

“Es importante no ser una oposición ciega a Claudia López, pero evaluar con realismo sus decisiones. Vivimos una decepción general frente a su liderazgo y su capacidad de consensuar. La Alcaldesa reculó a la hora de tomar el liderazgo de la Policía en las protestas, así como en los distintos procesos de negociación con los manifestantes para llegar a consensos, y eso sin hablar del POT”, comentó.

En la falta de alcanzar consensos coincidió el actual representante a la Cámara y cabeza de lista por el Pacto Histórico, David Racero, quien advirtió a EL NUEVO SIGLO que la Alcaldesa ha sido muy autoritaria y no ha generado vehículos democráticos frente a las exigencias ciudadanas, y tema frente al cual puso como ejemplo el haber sacado el Plan de Ordenamiento Territorial por decreto.

“El desacierto estructural es la mentira, porque su gobierno hoy es un gobierno de mentiras que traicionó sus principales banderas de campaña. Creo que sobre la mentira no se puede hacer un ejercicio democrático y, solo para mencionarte un ejemplo, está el Transmilenio por la Avenida 68. Los aciertos te los quedo debiendo”, indicó el representante Racero.

También a este respecto el exconcejal y 101 por el Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que “durante estos dos años Claudia López incumplió sus promesas electorales”, aunque más a fondo se refirió a su viaje a Costa Rica en pleno pico pandémico, así como al hecho de que su esposa esté haciendo campaña para el Congreso, como dos de los peores lunares de su gestión. “Ella lideró la consulta anticorrupción. A pesar de que no es ilegal, sin dudas no se ve bien. Es impresentable”, precisó a este medio el candidato Forero.

Y a este respecto la también exconcejal por el partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, se refirió, palabras suyas, a cómo la alcaldesa se hizo elegir con mentiras y está gobernando con populismo y con oportunismo político.

“La alcaldesa Claudia López tiene una agenda política y no una agenda ciudadana. Desaciertos que decretara el Plan de Ordenamiento Territorial sin haber hecho consensos y sin la participación ciudadana que se necesitaba para sacarlo adelante. Y desaciertos haber nombrado a amigos y aliados políticos a través de Talento no palanca como Felipe Morales, el exgerente de campaña al que le entregó contratos por $800 millones y esposo de la secretaria de Planeación”, indicó a este medio la primera de la lista por Cambio Radical.

Seguridad ciudadana, policía y participación política

Sin hablar directamente del paro nacional pero sí de la seguridad y de la relación que ha sostenido con la policía, la cabeza de lista por la Coalición de Colombia Justa y Libres-MIRA, David Cote, fue escueto al afirmar que “uno de los grandes desaciertos que ha tenido esta Administración ha estado relacionado con el tema de la inseguridad y de poner a la Policía como un arma política. Se desprestigió”.

En esto coincidió la actual representante por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien claramente advirtió que un desacierto de la gestión de la Alcaldesa, sin lugar a dudas, “ha sido la seguridad. Un síntoma de que realmente estamos muy mal a este respecto es el aumento en la tasa de homicidios, un aumento sin precedentes en la última década. En la protección a la vida esta Administración ha fallado y ha sido un desacierto total”.

Y a este respecto el representante por el partido Comunes, Sergio Marín, refirió que el principal desacierto de la Alcaldía ha sido el de haberle dado continuismo a las políticas peñalosistas, “sobre todo en el manejo de la protesta social. Ha sido desastrosa. Neoliberalismo en términos de su programa de gobierno concreto y represión para la protesta de la gente”, le dijo a este medio el representante Marín.

Ahora, si bien el número uno de la lista Comunes resaltó de su gestión que presentó a Bogotá como la capital de la paz e impulsó una serie de propuestas que fueron muy llamativas en su momento, como la de un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) urbano que incluía las localidades del sur de la ciudad y a municipios como Soacha, de acuerdo con él este fue “un acierto inicial, que después se fue desdibujando”.

Con relación a la participación en política que varios concejales y políticos le han criticado a la Mandataria, la cabeza de lista por Salvación Nacional, Carolina Restrepo, le dijo a este periódico que la Alcaldesa ha tenido millones de desaciertos, “comenzando por la actitud de la alcaldesa Claudia López, quien vive en campaña de manera permanente. Ella no ejecuta, ella está en campaña y eso es algo que debería cambiar en pro de la ciudad. Acierto no podría decirte ninguno”, puntualizó.

Y entre los candidatos que tuvieron respuestas más generales está el conservador Juan Carlos Wills, quien considera que la Alcaldesa no ha acertado en absolutamente en nada y todo ha sido un desacierto, refiriéndose en específico “a una malla vial deteriorada y acabada, a una inseguridad deteriorada y acabada, en donde más del 60% de los bogotanos nos seguimos inseguros y Talento no palanca no ha servido”, indicó a este medio el actual representante a la Cámara por el partido Conservador.

Por su parte, la primera en la lista del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, refirió que las ideas que tiene la Alcaldía sobre descentralizar la prestación del servicio al ciudadano en los SuperCADE se ha quedado muy corta y hay que ampliar esa descentralización.

Le puede interesar: Defensoría recibe solicitudes para indemnizaciones por el caso Doña Juana

Aciertos en movilidad, integración y covid

Ahora bien, son varios los aciertos que los candidatos a la Cámara por Bogotá señalaron, y de distinta índole. Por ejemplo, de acuerdo con la candidata Rubio (coalición Centro Esperanza), en sus aciertos está que por fin lanzó un proyecto que ayudó a la movilidad de Bogotá, con El Plan de Choque Tapa Huecos.

Así mismo, las cabezas de lista por la Alianza Verde y la coalición de Colombia Justa y Libres-MIRA, coincidieron en el manejo que se le ha dado a la pandemia (Miranda también se refirió a la reactivación económica), y de acuerdo con la 101 del Nuevo Liberalismo, el más grande acierto de esta Administración ha sido el de “toda la política que se está impulsando desde la Secretaría de la Mujer, en donde están siendo apoyados programas para ayudar a las mujeres cuidadoras y sobre todo cabezas de familia. Esta Secretaría está desarrollando un programa impecable”, precisó.

Por último, de acuerdo con el candidato Forero, sin lugar a dudas “algo muy positivo de esta Administración fue el cambio de discurso con relación a Cundinamarca. La apuesta por una mayor integración de parte de la Alcaldesa es positiva, pese a que los hechos contradigan ese discurso, como la imposibilidad de construir la ALO Norte y el Pico y Placa, que también afectan la competitividad de Cundinamarca. Aciertos con bemoles”, finalizó el exconcejal Andrés Forero.