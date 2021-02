Secretaría de Salud ajustará metodología para aplicar las vacunas

fueron aplicadas en la ciudad de Bogotá un total de 10.440 vacunas, 6.932 al personal de salud de primera línea y 3.508 a adultos mayores de 80 años. En el balance acumulado dado por la Secretaría de Salud, con corte a las cinco de la tarde, en la ciudad se han administrado un total de 32.241 biológicos.

Por su parte, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, dio un parte de tranquilidad frente a la forma en la que está avanzando la vacunación simultánea al personal médico, así como a las personas mayores de 80 años, e indicó que las aglomeraciones que se presentaron en horas de la mañana en la IPS Viva 1A, “no se volverán a repetir”.

¿Cuál fue la explicación que dio el funcionario con relación a este evento? Al parecer hubo un mensaje de texto desafortunado que fue malinterpretado por varias personas, por tanto la aglomeración y el retraso en los turnos fue resultado de un exceso de pacientes, aunado a los que se tenia contemplado recibir.

“Debo referirme ahora a la situación que tuvimos a primera hora de la mañana en este punto: la EPS, a través de su Red prestadora, agendó unos pacientes para vacunar en el día de hoy. Alrededor de 100 pacientes. Mandó un mensaje de texto diciéndole a las personas de 80 años y más, que se iban a agendar en fechas futuras, pero este mensaje de texto llevó a que muchas de esas familias se acercaran aquí a primera hora, pensando que las iban a vacunar el día de hoy. Por supuesto se generó una condición que no se nos puede volver a generar”, reiteró ayer el funcionario.

No obstante, añadió que a las personas que asistieron a la IPS sin estar agendadas se les hizo pasar y se van a despachar más vacunas de las programadas para este punto.

Por este error, la Secretaría de Salud hizo la siguiente recomendación: “Recuerde que es indispensable tener cita confirmada por parte de la IPS para recibir la vacunación. Por eso es importante actualizar los datos ante la EPS para asegurar que la persona será contactada para su agendamiento cuando llegue su turno”, indicó a través de un comunicado.

Ajustes en la metodología

“Reconocemos que un error de criterio al mandar este tipo de mensajes no se debe repetir. En estas primeras jornadas de vacunación, desgraciadamente, hemos tenido algunos eventos que no deberían haber sucedido. Ayer por ejemplo, en algún punto del Norte de la ciudad, se demoró un poco en llegar la vacuna y tuvimos congestión también de personas mayores. No obstante intervenimos, llevamos el biológico y se vacunó a todo el mundo”, indicó el Secretario a manera de ejemplo.

Así mismo, y refiriendo que se está ajustando la metodología, la cabeza de la cartera de salud le solicitó a la ciudadanía que eventos como los de ayer no generen una sombra sobre la extraordinaria noticia de que la vacunación avanza. Adicionalmente, refirió que en ese punto específico, en donde se presentaron las aglomeraciones, se vacunaron ayer 80 personas mayores y con corte a las diez iban vacunadas 81 y al finalizar el día se habrían vacunado 300 adultos mayores.

“A esta hora se solucionó el inconveniente, estamos en todos los puntos de vacunación y estamos viendo en qué tenemos que mejorar y cómo podemos aprender”, sentenció.

Por último Gómez celebró que al personal de primera línea ya se añadieron vacunadores y personal de aseo.