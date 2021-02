Metro de Bogotá comenzará a rodar comercialmente en marzo de 2028

En el marco de la rendición del sector de movilidad en la ciudad de Bogotá, el gerente de la Empresa Metro, Leónidas Narváez, dio fechas concretas en el cronograma de obras de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

En ese sentido, detalló que la fase previa comenzó en octubre de 202 y finalizó el enero 9 de 2021, la fase de construcción dio inicio el enero 10 de 2021 e irá agosto 26 de 2027, fecha en la que se espera que las obras concluyan.

Entre tanto, indicó que fase de pruebas comenzará en agosto 27 de 2027 e irá marzo 14 de 2028 y que el Metro de Bogotá comenzará su operación comercial el marzo 15 de 2028.

Narváez indicó que en este momento se están ajustando los estudios a nivel detalle y se están nivelando los suelos del Patio Taller en Bosa e informó que se espera que a mitad de este año, se inicien las obras del deprimido de la cale 72 con avenida Caracas.

"En 2020 informamos a la ciudad que la Línea 2 tendrá cerca de 15.8 km de longitud, entre 11 y 12 estaciones, y un patrio taller ubicado en el sector Fontanar del Rio, en Suba", agregó.

Por otro lado, aseguró que Hacia el 2024-2025, en el pico de las obras del metro, esperamos generar 9.000 empleos directos y más de 18.000 empleos indirectos.

“Me alegra estar en una empresa dinámica, que ha cumplidos un ciclo muy importante en el proyecto. Me siento complacido de lo que he encontrado para poder responder a los retos que tenemos para este año”, dijo Narváez.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñan, comenzó por referirse al reto sin precedentes que le implico a los desplazamientos urbano la llegada del Covid-19.

“Lo primero que quisiera resaltar de lo que hemos venido haciendo en este sector el año pasado y en lo corrido de este 2021, es que construimos un equipo. Este es un sector enorme que tiene empresas muy grandes como el IDU, Transmilenio, Metro, la Terminal De Transportes y que es absolutamente vital para que la ciudad funcione. Nosotros no teníamos un punto de referencia para saber cómo se iba mover Bogotá en medio de una pandemia, pero creamos los planes de movilidad segura y le pedimos a las empresas y a todas las compañías y trabajadores que nos reportaron como se iban a mover, en qué horarios y a través de qué medios de transporte”, indicó este viernes el secretario de movilidad, Nicolás Estupiñan.

Acto seguido, el secretario destacó la labor que se hizo con Transmilenio y específicamente se refirió a su flota eléctrica.

“Uno de los grandes logros del sector de la movilidad y del transporte público fue el de no haber colapsado. Felipe y toda la gente de Transmilenio se tuvieron que reinventar el transporte masivo para que no fuera masivo. Se hicieron más de 130,000 procesos de desinfección mensuales a los más de 8.000 buses con los que cuenta el sistema, y seguiremos entonces no sólo con esa ventana abierta de Covid, sino que avanzamos para que Bogotá fuera la ciudad, por fuera de China, que tiene más flota eléctrica en el mundo”, indicó el secretario.

En desarrollo...