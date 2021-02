Invima avala uso de vacunas en cuarentena para el Tolima

El viceministro de salud, Luis Alexander Moscoso, anunció que el Invima aprobó el uso del lote de más de 5.700 vacunas que perdieron la cadena de frío mientras eran distribuidas para el departamento del Tolima, y que permanecieron en cuarentena hasta este momento.

El Ministro de Salud, informó el jueves 25 de febrero, que en la revisión de las cajas de los biológicos se había detectado una irregularidad en la temperatura.



“Durante el transporte de la vacuna hacia el departamento de Tolima, la temperatura estuvo de 2 a 8 °C desde las 7:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., pero, entre las 11:30 y las 12:55 del mediodía, la temperatura alcanzó a llegar a 9,3 ° C, es decir 1,3°C por encima de la temperatura recomendada para el transporte por espacio de una hora y 25 minutos”, manifestó Ruiz.

Entre tanto, de acuerdo con la reciente información, el Inivima revisó y aprobó el uso de las dosis ya que la variación dentro de la cadena de frío no comprometió la efectividad de las vacunas.