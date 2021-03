‘Clan del Golfo’ ofreció US$70 mil por matar a perra antidrogas

Como todo integrante de la Policía, los perros que prestan sus servicios en antinarcóticos están expuestos a las retaliaciones de los narcotraficantes, como le ocurrió a Sombra, por cuya cabeza alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, ofreció US$70 mil, por frustrar el envío de un alijo de toneladas de cocaína al exterior.

Pero Sombra no ha sido la única que ha estado en la mira de los narcotraficantes que han ofrecido hasta $20 millones a quien los mate, razón por la que los canes también han sido trasladados por seguridad.

El director de la Escuela de Guía y Adiestramiento de Caninos de la Dirección de Carabineros de la Policía, coronel Luis León Rodríguez, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, destacó el trabajo de cada uno de los canes que a diario enfrentan la criminalidad, pero que también llevan alegría y distracción a los niños en escuelas y colegios que visitan para hacer amigos y en campañas de prevención a la drogadicción.

El oficial explicó que en la escuela no se puede improvisar “porque nuestros perros todos los días salvan vidas no solo de los Policías sino de los ciudadanos. Igual ocurre con los perros al servicio de las Fuerzas Militares”.

“Los funcionarios policiales en su proceso de formación como guías caninos son preparados en todas las materias relacionadas con técnicas de adiestramiento y conductas, para luego convertirse en un verdadero equipo operativo. El policía y el can se vuelven amigos inseparables”, precisó.

Explicó que para “escoger a un uniformado para ingresar a la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino, el aspirante debe enfrentarse a un proceso de rigurosa selección, donde se evalúa su condición física y psicológica, su trayectoria y la motivación para ser guía canino. Son muchos los llamados y pocos los escogidos”.

“Antes que guía soy amigo del can y me encargo de su estado de ánimo y establecer cuando está cansado, cuando debe tomar agua y comer y que tenga su “moral en alto”, es decir, que no esté estresado y que sepa que por cada operativo positivo, tendrá tiempo para jugar con su guía con su pelota o su juguete preferido, como recompensa por sus logros”, dijo Luis Ernesto, guía canino de la Policía.

León Rodríguez señaló que “el binomio canino establece una afinidad. Tanto que el perro comprende las órdenes del guía y el guía conoce las alertas e indicaciones del canino en caso de detectar la presencia de un terrorista, de un delincuente, de un francotirador, de un operador de telemando que quiera activar a control remoto un campo minado y las temidas minas quiebrapatas. Es decir, se fortalece la seguridad de los uniformados en todo momento”.

Aseguró que “el binomio guía-perro prácticamente se convierte en un agente de inteligencia especializado en registros de terreno e incluso puede detectar la presencia y perseguir a una persona sospechosa en el área de operaciones”.

También contó que actualmente se trabaja en el adiestramiento de perros para que encuentren personas que están hasta a dos metros de profundidad.

Las amenazas

El coronel León Rodríguez aseguró que “el guía y su perro no están exentos de las amenazas y de los atentados gracias a su trabajo de inteligencia y son blanco de millonarias recompensas que van desde los 70 mil dólares a los $20 millones”.

Recordó que “nuestra perrita Sombra, una Pastor Alemán, en largos años de trabajo, envió a la cárcel a más de 300 personas durante más de 500 operativos y el decomiso de más de diez toneladas de cocaína. Se convirtió en un dolor de cabeza para los narcotraficantes. Gracias a sus resultados, alias “Otoniel”, máximo cabecilla del Clan del Golfo, ofreció por su vida 70 mil dólares”.

El uniformado Misael Andrés P., “guía de Sombra dijo que no era solamente su compañera de trabajo, sino su amiga inseparable a quien consentía y protegía y que no solo ella corría peligro sino él, como su entrenador. Sombra fue desplazada por las amenazas”.

“La perrita de nuestra Policía trabajó en Rionegro y Medellín, en Santa Marta, en Barranquilla y en el aeropuerto El Dorado. Por las amenazas fue trasladada en medio de especiales medidas de seguridad a la capital del país, donde terminó sus días de trabajo sana y salva y ya se encuentra en un hogar que la adoptó”, contó Misael Andrés P.

León Rodríguez recordó que otro perro Pastor Alemán de nombre Dino, también fue blanco de amenazas por parte de narcotraficantes, luego de descubrir en la frontera con Ecuador tres alijos de heroína pura. Los narcotraficantes ofrecían por su cabeza $20 millones. Fue traslado por su seguridad.

En otros procedimientos, indicó, “narcotraficantes, guerrilleros y sicarios, buscan por todos los medios matar a los perros y a sus guías”.

De otro lado, el coronel León Rodríguez, reveló que “muchos de los perros de la Escuela de Guía y Adiestramiento de Canino han participado en operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares, entre ellos Suka, Jany, Jack y Terry, entre otros. Participaron en operaciones contra Alfonso Cano, El Negro Acacio, alias 'Cuchillo' y otros objetivos considerados como de alto valor”.

Agregó el coronel Luis León Rodríguez, que “la perrita Tara que resultó herida cuando explotó una mina antipersonal que causó graves lesiones al patrullero José Carvajal Rueda, quien hoy se recupera satisfactoriamente, también recibió atención especializada y fue entregada en adaptación, tras cumplir su ciclo de trabajo”.

Referente Internacional

El director de la Escuela de Guía y Adiestramiento de Caninos de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía destacó que la unidad “es un verdadero referente a nivel nacional e internacional por la metodología y técnicas de entrenamiento canino y por los enormes resultados en su permanente lucha contra la criminalidad.

“Nuestros canes reciben entrenamiento para especializarlos en detección de explosivos, en detección de narcóticos, divisas, tabaco y alcohol; especies silvestres, búsqueda de personas en estructuras colapsadas, rastro y oteo, restos óseos, cadáveres hasta en una profundidad de doce metros y relaciones públicas, entre otras”.

Reveló que el can, prácticamente recién nacido inicia su preparación para que pueda enfrentar no solo la dinámica de las ciudades sino los ruidos que produce la selva, donde se concentran operaciones de alto valor para el Gobierno.

“La Policía cuenta con el criadero canino, en el cual se inicia con el proceso de los reproductores y posteriores ejercicios con los caninos recién nacidos, definiendo su carácter laboral, donde son expuestos a diferentes escenarios en la realización de ejercicios de imprinting o impronta por cuanto es el período en el que cachorro aprende a ser un perro y conoce el medio que lo rodea. En este período el cachorro debe tener un contacto mínimo con su futuro guía por cuanto está más receptivo a los estímulos, al aprendizaje y la formación de la conducta del animal”.