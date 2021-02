Establecen filtros para que empresas accedan al PAEF

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, como entidad responsable de realizar la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, hizo precisiones en relación con el análisis de las empresas potencialmente beneficiadas frente a las efectivamente cobijadas por el apoyo económico.

El PAEF se diseñó como un programa para subsidiar las nóminas de las empresas activas que realizan adecuadamente los aportes a seguridad social de sus trabajadores, y que además cumplen los demás requisitos señalados en las normas que regulan el programa, en particular, haber tenido una disminución en sus ingresos de por lo menos el 20%.

Le puede interesar: Confianza industrial y comercial mejoró gracias a reactivación

En este sentido, la totalidad de empresas que cuentan con un registro mercantil no constituyen el universo de potenciales beneficiarios del programa, teniendo en cuenta que muchas de ellas no están en operación y, específicamente, no tienen cotizantes activos en el Sistema de Protección Social sobre los cuales se pudieran ver beneficiados.

De hecho, hay beneficiarios que no tienen registro mercantil y no lo requieren para serlo. La Corte Constitucional en su análisis de constitucionalidad de las normas asociadas al PAEF, manifestó que no es procedente solicitar el registro mercantil a aquellos aportantes que no están obligados a tenerlo pero que sí realizan adecuadamente sus aportes a seguridad social. Por lo anterior, desde el 5° ciclo de postulaciones al PAEF, las validaciones realizadas en el marco del programa no excluyen a este tipo de aportantes señalados por la Corte.

En consecuencia, es preciso considerar como potenciales beneficiarios del programa al total de aportantes que realizan aportes en PILA y no el total de las que cuentan con registro mercantil.

Mientras los aportantes que tienen entre 2 y hasta 200 cotizantes representaron el 68,5% del promedio total de aportantes del periodo de abril a diciembre, su participación en el promedio general de los beneficiarios del programa ascendió a 93,1%, casi 25 puntos por encima de sus niveles de participación en el promedio de los aportantes.

obierno”.